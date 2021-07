Madagascar: MRT - Entre culture entrepreneuriale et valeur malgache

Le Pavé Antaninarenina a abrité un événement hier. Organisé par l'association MRT (Mitsanganà Ry Tanora), « l'objectif de cet événement est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à Madagascar ».

Puisque la transmission des valeurs prend une place importante, l'entrepreneuriat constitue un enjeu crucial pour l'avenir de ces jeunes. En effet, la mondialisation provoque une uniformisation des cultures, et bon nombre de Malgaches, de toutes catégories sociales, dénoncent une crise identitaire, une crise des valeurs et appellent à « un retour aux valeurs malgaches ».

Pour Henri Harenantsoa, le président de l'association, il est nécessaire de développer la recherche concernant ces valeurs, de les réexaminer au regard des réalités actuelles, de les codifier et de les vulgariser à travers les canaux de transmission et de partage de connaissances, et de les traduire dans les institutions sociales et économiques qui doivent résister.

En effet, la culture malgache et l'entrepreneuriat font bon ménage. Bon nombre de jeunes ont suivi les pas de leurs aînés dans le domaine entrepreneurial. De plus, la Grande Île héberge des jeunes déterminés. Des ateliers et des conférences animent les endroits somptueux de la capitale malgache. Mais les objectifs sont les mêmes. Que des palabres! Les actions sont timidement réalisées. Espérons que MRT ne grossira pas le rang de ces associations qui ont puisé leur économie dans un débat stérile.