Madagascar: Pétanque-Coupe de Madagascar - Hécatombe des ténors !

Prévu débuter le samedi à 9h au bord du lac Andraikiba, l'événement, car il s'agit bien d'un grand événement marquant la reprise des activités de la FSBM, n'a pu commencer que sur le coup de midi car il n'y avait pas suffisamment de terrain.

On a donc dû évacuer les vétérans et les dames vers le boulodrome d'Andranovisy, à Antsirabe. Un choix accueilli bien évidemment par des grincements de dents. N'empêche et pour une reprise, la Fédération de Sport Boules Malagasy a largement rempli son contrat en réussissant le coup de force de faire venir tous les boulistes des quatre coins de l'île. Il y avait 259 triplettes chez les seniors hommes contre 41 équipes chez les juniors, 32 chez les dames et 33 chez les vétérans. Un exploit pour la FSBM mais malheureusement, la ligue du Vakinankaratra n'a pas su en profiter.

Voilà ce qui est côté cour. Côté jardin, on a vu une hécatombe des ténors. À commencer par les vainqueurs du premier Open de la saison en l'occurrence Tahiry, Tafita et Kola. Ils avaient pourtant fait illusion en réussissant une remontée fantastique face à l'équipe du député Rastany avec Nary et Tiana. Cette dernière menait déjà par 11 à 3 avant de se faire coiffer au poteau par le Général Tahiry et ses hommes. D'autres supposés favoris sont aussi passés à la trappe tels le trio Toutoune, Tselonina et Bond qui ont pourtant sorti les vice-champions du monde de 2007 à Pattaya notamment Jacquit Bé, Mamy et Carlos.

À la nuit tombante, on a enfin pu débuter la finale des vétérans opposant Célestin, Claude et Oelinony du BIC Ambohimahasoa aux Antsirabéens du CB2A avec Clément, Jean Claude et Randriamaromanana. On en reparlera dans notre prochaine édition.