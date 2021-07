Madagascar: Beach-volley: / Deuxième circuit - Victoire de Kem's et Hasina

Les équipes championnes du deuxième circuit du championnat de Madagascar de beach-volley.

Et de deux pour le duo Kem's et Hasina. Les beacheurs du club Mama Vakinankaratra ont réalisé un sans-faute au championnat de Madagascar de beach-volley. Le duo Kem's et Hasina a encore arraché le sacre du deuxième circuit de la compétition qui s'est déroulée le week-end dernier, sur la plage du village touristique de Mahajanga. Ils ont battu en finale la formation de Fara et Rija du club Gnvb Analamanga en 2 sets à 0 (21/14-21/17). La troisième place a été remportée par Alphonse et Elie Roberto de la ligue Atsimo-Andrefana. Du côté des femmes, la finale s'est jouée entre les deux équipes de Stef'auto.

A l'issue d'une rencontre acharnée, la paire composée d'Emma et Jessie a été sacrée championne. Elles ont pris leur revanche cette fois-ci sur Julienne et Fifi, après leur défaite lors du premier circuit à Toamasina. La formation majungaise comprenant Garcia et Tassmyah a ravi la troisième place dans cette catégorie. Ce deuxième tournoi a vu la participation des 17 équipes dont 7 chez les dames et 10 chez les hommes. Le troisième et dernier circuit est prévu pour les 17, 18, 19 décembre à Toliara. Les deux équipes championnes seront connues à l'issue de ce dernier circuit après le comptage des points.