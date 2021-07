Madagascar: Pierrot Rajaonarivelo - « La vie est sacrée »

« La violence n'est jamais une solution », dixit Tonton Sola

« Nous nous insurgeons et condamnons fermement ces intentions d'un autre âge qui piétinent nos valeurs humaines et malagasy, et nous réclamons de faire la lumière sur cette affaire ». C'est en substance la teneur de la déclaration du président national du Mouvement pour la Démocratie à Madagascar (MDM), Pierrot Rajaonarivelo.

Et ce, par rapport « aux velléités d'attenter à la vie de nos hauts dirigeants étatiques, en particulier du premier responsable qu'est le Président de la République ». Au nom du bureau national du parti et de tous les membres, « Tonton Sola » de faire remarquer que « la vie est sacrée et la violence n'est jamais une solution ! Notre pays mérite de se développer dans la paix, la quiétude et dans le respect des valeurs et institutions démocratiques et républicaines ».