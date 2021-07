Madagascar: Association des Ivoiriens à Madagascar - Appui au Service des maladies infectieuses de l'hôpital de Befelatanana

Solidaire au développement socioéconomique de Madagascar, l'Association des Ivoiriens à Madagascar (AIM) multiplie les actions sociales.

C'est ainsi que cette communauté à but non lucratif qui regroupe tous les ressortissants ivoiriens à Madagascar et dans l'océan Indien a décidé d'appuyer le Service des maladies infectieuses de l'hôpital Befelatanana. Et ce, à travers un don composé de 20 oxymètres de pouls, 11 glucomètres avec les bandelettes glycémiques, 3 bouteilles à oxygène d'une capacité de 40 L chacune, 3 manomètres, 3 détenteurs, et 10 régulateurs de tension électrique.

La remise du don qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a eu lieu samedi dernier à l'hôpital Befelatanana, en présence de Roger Dago, président de l'AIM et du Professeur Mamy Randria, chef du service des maladies infectieuses. « Nous sommes très heureux d'apporter ce soutien à nos frères malgaches », a notamment déclaré le président de l'AIM. Notons que l'objectif de cette association est de raffermir les liens non seulement entre les Ivoiriens de l'Océan Indien mais aussi avec le peuple malgache et les peuples voisins de la région. L'AIM assure, par ailleurs, la promotion et le développement des valeurs et de la richesse de la culture ivoirienne à travers des actions sociales, économiques et culturelles. L'AIM compte à ce jour une centaine de membres toutes familles confondues, pour la plupart résidant à Antananarivo et Moroni.