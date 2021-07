Madagascar: De Namur à Antanimora

Vague d'inondations en Allemagne, Belgique et Chine. Série d'incendies en France, aux Etats-Unis et au Canada. Les phénomènes météo extrêmes s'amplifient ces derniers jours aux quatre coins de la planète.

De Namur à Antanimora

Changement ou dérèglement climatique ? Peu importe le mot employé puisque les ... maux qui en résultent sont les mêmes avec notamment de lourdes pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. 180 morts (sans compter les disparus) et 5 milliards d'euros de dommages causés par les inondations dans l'Ouest de l'Allemagne. Au moins 33 morts dans l'Est de la Chine, plus précisément à Zhengzhou dans la province du Henan où il est tombé l'équivalent d'une année de pluie en trois jours. Des orages sont à l'origine de terribles inondations qui ont réduit une partie de la population de la métropole chinoise, au métr... eau, boulot, dodo. 200 000 personnes ont dû être évacuées des quartiers engloutis sous les eaux.

Pluies diluviennes également dans l'Est de la Belgique où de fortes crues ont transformé les rues en torrent et emporté dans leurs flots plusieurs véhicules, faisant 36 morts et 7 disparus. Une dizaine de jours après, l'orage a déversé 50 à 70 mm de précipitations en une heure dans la province de Namur. Contrastant avec ce que l'on voit à ... Antanimora, dans l'Androy profond où le « kere » est aggravé par une sécheresse récurrente causée par le réchauffement climatique.

Une sécheresse qui risque également de raviver les incendies en France où 850 ha de forêts sont déjà partis en fumée dans l'Aude, entraînant des coupures de courant jusqu'en Espagne et au Portugal. L'Ouest du Canada et le Nord-Est de la Russie sont aussi en proie à de violents incendies. Sans oublier les Etats-Unis, de la Californie à l'Oregon, en passant par le Nevada avec ses étendues désertiques qui rappellent, toutes proportions gardées, le « Deep South » malgache qui n'est pas épargné par le bouleversement climatique. A l'instar d'autres régions du globe qui subissent, de plein fouet, les effets des événements climatiques extrêmes. De la Belgique à Beloha.