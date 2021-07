Sénégal: Emigration clandestine par voie maritime vers l'Espagne - La marine nationale intercepte 71 migrants à bord d'une pirogue

Malgré une sorte de répit/accalmie notée depuis quelques mois, au Sénégal et la sous-région, l'émigration clandestine par voie maritime est toujours d'actualité. 71 candidats au voyage clandestin vers «l'Eldorado» européen ont été interceptés à bord d'une pirogue par la Marine nationale sénégalaise avant-hier, samedi 24 juillet 2021 à 90 km au large de Djifer. Un voyage périlleux de plus qui vient d'être évité, moins d'un mois après la tentative de migration clandestine déjouée par la Gendarmerie à Saint-Louis, le mardi 29 juin dernier.

71 migrants clandestins, notamment 16 Sénégalais et 55 Gambiens, en partance pour les Iles Canaries, en Espagne, ont vu leur voyage périlleux stopper net au large de la petite côte, au Sénégal. Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), la vedette Ferlo de la Marine nationale sénégalaise a intercepté, le samedi 24 juillet 2021 à 19h40, à 90 km au large de Djifer, une pirogue baptisée «Serigne Babacar Sy».

L'embarcation qui serait partie de Bara, en Gambie, était à destination des Iles Canaries, en Espagne. Elle avait à son bord 71 migrants clandestins ; soit 16 de nationalité sénégalaise et les 55 autres des Gambiens. Ce coup de filet intervient un peu moins d'un mois après celui de la Gendarmerie de Saint-Louis qui a déjoué une tentative d'émigration clandestine. En effet, le mardi 29 juin 2021, des éléments de la Brigade de Gendarmerie Territoriale de Saint-Louis ont saisi un important lot de matériels, composé de bidons d'eau et d'essence, des vivres, un moteur et plusieurs sacs de voyage, découvert dans une pirogue, dans la localité de Gandiol. La pirogue a été retrouvée bâchée, avec tout le matériel caché dedans.

Tout portait à croire, selon la Gendarmerie, qu'il s'agissait d'une pirogue préparée pour embarquer des candidats à l'émigration clandestine. «Notre surprise était si grande que quand on a trouvé autant de bagages notamment des bidons de 60 litres d'eau et d'essence hors-bord, des vivres, des sacs de voyage, tout laisse à penser que ce sont des gens déterminés à partir soit cet après-midi ou cette nuit (du mardi 29 juin 2021, ndlr) parce qu'ils ont bien camouflé et bâché la pirogue, loin des regards», avait relevé l'adjudant Mamadou Sagna, Commandant la Brigade de la Gendarmerie Territoriale de Saint-Louis, dans Sud Quotidien. La mission avait été effectuée en collaboration avec les éléments de la Guardia Civile espagnole avec qui ils travaillent dans le cadre du Frontex. «Cela fait presqu'un mois, nous avions des renseignements qu'il y aurait une pirogue en préparation pour amener des clandestins en Europe par la mer. Mais, c'est en territoire mauritanien que les choses se passaient. C'est-à-dire dans le village de Diawass qui se trouve près du Fleuve Sénégal, du côté de la Mauritanie. Depuis lors, on suivait cette affaire. Et très tôt ce matin, on a été informé par un des nos agents de renseignements qui nous a signalé des mouvements au niveau du village de Keur Barka, dans la commune de Gandiol.

Arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé cette pirogue», avait-il révélé. Tout en annonçant l'ouverture d'une enquête pour tenter de mettre la main sur ces candidats à l'émigration clandestine, l'adjudant Mamadou Sagna avait appelé à une collaboration des populations pour «aider à éradiquer ce fléau».