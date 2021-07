Gabon: Mercato/ Mario René Lemina pose ses valises à Nice pour 3ans

C'était encore une rumeur, il y a quelques jours. C'est désormais officiel. Parti du championnat de France en 2016 à l'Olympique de Marseille, Mario Lemina revient en France mais cette fois ci, du côté de la côte d'Azur à L'OGC Nice pour 3 saisons.

Un nouveau challenge pour le milieu de terrain des Panthères du Gabon de 27ans, formé au FC Lorient qui va connaitre son septième club en carrière.

Transféré de Southampton ( première division anglaise), l'international gabonais a signé un bail de 3ans à Nice pour 6 millions d'euros bonus compris, un club qui a revu ses ambitions à la hausse, en faisant débarquer l'expérimenté coach Cristoph Galtier champion de ligue1 avec Lille pour le compte de l'exercice 2020/2021. Apres les signatures du jeune Jean Claire Todibo( FC Barcelone), Justin Kluivert ( AS Rome) , le club de la côte d'Azur réalise un gros coup en s'attachant les services de Lemina qui souhaite se relancer. Souvent courtisé par Watford, et Newcastle, le natif de Libreville aura finalement fait le choix de poser ses valises à Nice.

Il aura à cœur de retrouver ses sensations, lui qui, on le sait, a très souvent été éloigné des terrains pour des blessures à répétition. Un nouveau point de chute pour ce joueur qui est une nouvelle opportunité de finalement se relancer et apporter son expérience à ce club et surtout à l'heure où les prochains rassemblements des Panthères se feront dans les mois à venir.

Il serait plus que jamais important pour les fans de voir un Mario Lemina en pleine possession de ses capacités physiques pour aider la sélection des panthères du Gabon lors des prochaines joutes, éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Cameroun en janvier 2022. A 27ans, il n'a plus droit à l'erreur.