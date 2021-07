Congo-Kinshasa: Kisangani - Muhindo Nzangi fait l'état des lieux des Etablissements de l'ESU

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Muhindo Nzangia a séjourné à Kisangani, Chef-lieu de la province de la Tshopo, depuis le 15 juillet pour faire un état des lieux des universités de cette partie de la République Démocratique du Congo (RDC).

Profitant de son séjour, dans ce coin du pays, Muhindo Nzangi a, le lundi 19 juillet, présenté tous les axes prioritaires de son mandat devant les étudiants de l'Institut Supérieur de Commerce de Kisangani (ISC/Kisangani).

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, a affirmé être à Kisangani pour faire un état des lieux des Etablissements d'enseignement supérieur et universitaire implantés dans la province de la Tshopo. A cette occasion, il a visité tour à tour, le site universitaire, le bâtiment administratif, les locaux des facultés de Droit, de l'Economie, des Sciences Sociales, administratives et politiques ainsi que les homes des étudiants du campus central.

Après cette visite, le numéro 1 de l'enseignement national a constaté que, certaines instructions prises par le gouvernement central, à travers son Ministère parmi lesquelles, l'interdiction de la vente des syllabus et la perception des frais académiques en dollars, n'étaient pas respectées par certains responsables des universités.

Ce qui l'a poussé à lever le ton et menacer de destitution tous les directeurs généraux ou recteurs qui ne respecteraient pas les mesures prises. Sur instruction du chef de l'Etat, la connexion Wi-Fi a été installée dans certains établissements publics de Kinshasa, en suite ceux de Lubumbashi la deuxième et la troisième partie est pour les établissements de Kisangani. Ce Wi-Fi facilite la recherche aux enseignants et étudiants, mais aussi sur la numérisation de la gestion académique.

Au cours de cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre de l'engagement du Ministre de remettre les lettres de noblesse à l'Enseignement Supérieur et Universitaire du pays, Muhindo Nzangi va recenser les défis auxquels sont confrontés les établissements universitaires de la place, afin de réfléchir sur les solutions qui peuvent être proposées pour pallier certains problèmes.

Il convient de noter que c'est pour la deuxième fois que le Ministre Muhindo Nzangi fait la tournée sur la même question en République Démocratique du Congo depuis son arrivée à la tête de ce Ministère et tient à changer les choses dans le système de l'enseignement supérieur et universitaire.