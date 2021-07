Cameroun: BTS 2021 - Un taux de réussite à 83,71%

Le bilan chiffré de l'examen de cette année permet de constater une nette progression comparativement à l'année dernière.

Les résultats du Brevet de technicien supérieur (BTS) 2021 sont disponibles et donnent le sourire aux responsables d'établissements. En effet, les statistiques publiées le 22 juillet dernier par la Commission nationale d'organisation des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur, fait état d'une augmentation du taux de réussite.

Il est passé à 83,71%, contre les 77,07% obtenus au cours de la session 2020. Sur 20.808 candidats au départ des épreuves en juin dernier, 17.418 ont été admis. Cette amélioration des chiffres du BTS est également visible dans les 86 spécialités et options de ce diplôme du supérieur. Le tableau des données met en lumière 22 domaines ayant enregistré un pourcentage de réussite de 100%.

Il s'agit notamment des filières Administration scolaire ; Assistanat judiciaire ; Chimie générale ; Commercialisation et service de restauration ; Construction bâtiments et routes rurales ; Construction métallique ; Contrôle instrumentation et régulation ; Design de mode ; E-commerce et marketing numérique ; Fiscalité des collectivités territoriales ; Gestion forestière ; Gestion et administration des ports ; Gestion des projets ; Hydraulique, traitement des eaux et assainissement ; Ingénierie minière ; Management et technique d'hébergement ; Mécanique navale ; Odontostomatologie ; Photographie-audiovisuel ; Puériculture et gérontologie ; Statistiques ; Techniques pharmaceutiques. Un exploit réédité cette année par plusieurs filières ayant déjà affiché ce score de 100% au terme du BTS 2020.