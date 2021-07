Cameroun: Riposte nationale - Un livre pour soutenir le gouvernement

Intitulé « A Panoramic Literature Review of Covid-19 », l'ouvrage de 210 pages, rédigé par des étudiants en doctorat de ICT University a été présenté vendredi dernier à Yaoundé.

Un livre qui vient à point nommé renforcer le dispositif mis en place par le gouvernement pour sensibiliser sur le Covid-19. « A Panoramic Literature Review of Covid-19 » puisqu'il s'agit de lui, a été présenté vendredi dernier à Yaoundé au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part le ministre des Postes et télécommunications, Minette Libom Li Likeng et la crème universitaire camerounaise. L'ouvrage de 210 pages est le produit d'une recherche menée par dix étudiants en doctorat de diverses nationalités (Cameroun, Nigeria, Ouganda, etc.) de l'ICT University (université privée à caractère international). C'est une sorte d'appui au gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. « Il est question dans ce livre de sensibiliser les populations à prendre conscience sur le fait que cette maladie est réelle et que les mesures barrières instruites par le gouvernement et l'Oms doivent être prises au sérieux », a confié Maurice Ndjouma, l'un des co-auteurs et chercheur à l'ICT University.

Pour l'essentiel, le livre est constitué de cinq chapitres dont le premier parle du virus responsable du Covid-19. Le deuxième chapitre étudie la propagation de la maladie et la troisième partie porte sur le traitement. Le quatrième chapitre évalue le l'impact que peut avoir cette maladie dans la vie active et ce, dans plusieurs domaines d'activités. Le dernier chapitre quant à lui s'appesantit sur la prévention et du contrôle de cette maladie. « Les recherches ont été menées pendant les sept premiers mois de la pandémie du Covid-19.

Tous les vaccins ne font pas partie de ce livre qui apporte beaucoup de connaissances sur les différentes formes de traitement qui existent », indique Maurice Ndjouma. Au Cameroun, notamment sur le traitement de Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala. Ce livre renferme également des informations sur le Covid-19 organique de Madagascar et sur d'autres traitements qui ont été menés par des chercheurs en dehors du continent africain. La rédaction de cet ouvrage a débuté par un devoir de classe et à partir de l'engagement de tous et aux produits fournis par ces différents étudiants en doctorat, « le professeur a décidé de transformer ce devoir de classe en un projet de livre. Ce qui fait que nous avons beaucoup plus poussé dans la recherche », conclut Maurice Ndjouma.