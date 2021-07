Cameroun: Ministère des Sports et de l'Education physique - Sept responsables installés

Nommés le 21 juillet dernier, les nouveaux promus ont officiellement pris fonction vendredi dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Il y avait de la joie et de l'effervescence vendredi dernier dans les rangs des services centraux du ministère des Sports et de l'Education physique (Minsep). Deux jours seulement après leur nomination par décret du Premier ministre, chef du gouvernement, sept responsables nouvellement promus dans ce département ministériel ont été installés. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre Narcisse Mouelle Kombi qui a naturellement adressé des félicitations aux collaborateurs en vedette.

Un mérite et une reconnaissance de la haute hiérarchie, fidèle à la promesse présidentielle de la mise en évidence des compétences des femmes et des jeunes, a souligné le patron des Sports. De nouvelles responsabilités intervenant au moment où le Minsep est appelé à relever de pressants défis après l'organisation aboutie du CHAN 2020. Il s'agit dans l'immédiat de l'organisation de la cérémonie de tirage au sort de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, l'achèvement du chantier du stade d'Olembe qui doit passer des tests d'homologation dans les prochaines semaines et l'organisation à proprement dite de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

A cet effet, Narcisse Mouelle Kombi a délivré ses attentes spécifiques aux conseillers techniques n°1 et 2, aux inspecteurs des services n°1 et 2, à l'inspecteur de pédagogie, au directeur du développement du sport de haut niveau et au chef de la Division des études, de la planification et de la coopération. Tout en les invitant à ne pas être des vecteurs de fake news, le Minsep a requis disponibilité, discrétion, sens de la responsabilité et du sacrifice ainsi qu'une implication dynamique.