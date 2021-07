Cameroun: Vaccination contre le Covid-19 dans l'Adamaoua - Le Minsanté en mode sensibilisation

Dans le cadre de la visite de travail entamée mercredi dernier dans la région de l'Adamaoua, le Dr Manaouda Malachie échange avec la population sur la menace de la troisième vague.

Dans le cadre de son périple entamé mercredi dernier dans la région de l'Adamaoua, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachie saisi cette aubaine pour sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19. De Ngaoundéré à Mbé et Ngaoundal en passant par Meiganga jusqu'à Tignère, le Minsanté a entretenu tout le monde sur la menace du variant Delta. Et pour être à l'abri de cette épée de Damoclès qui pèse sur notre pays, la vaccination demeure le seul rempart.

Dans les cinq départements de la région château d'eau du Cameroun, partout où il est passé, la stratégie est restée la même, à savoir questionner les deux cibles que sont le personnel de santé et les riverains. La question phare était de savoir quelles sont les raisons de leur réticence vis-à-vis des vaccins disponibles contre le Covid 19. Après avoir écouté les uns et les autres, le Dr Manaouda Malachie les a tous mis en confiance tout en leur rappelant la nécessite de se faire vacciner pour contrecarrer l'émergence du nouveau variant qui plane sur le Cameroun. « Ma délégation et moi sommes vaccinés contre le Covid-19. Si aujourd'hui, je contracte cette maladie, ce ne serait qu'une simple grippe contrairement à cette personne qui n'a pas encore reçu ses deux doses et qui va finir par développer les formes graves de cette maladie. Faites-vous vacciner pour éviter cette situation critique » a martelé le Minsanté pendant les causeries éducatives avec la population locale.

A ce jour, il est important de relever que la région de l'Adamaoua a reçu près de 30 000 doses de vaccin dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19 avec 22 000 doses déjà administrées aux volontaires. « Ces résultats sont encourageants parce que nous avons mis en place une bonne stratégie de riposte contre les rumeurs développées autour de ce vaccin.

Avec le temps, les chiffres vont augmenter » a rassuré le Dr Joseph Adonis Koona Koona, coordonnateur du groupe technique du Programme élargi de vaccination (Pev) dans l'Adamaoua. D'après la situation globale de la lutte contre le Covid-19 dans la région de l'Adamaoua à la date du 20 juillet 2021, on enregistre un cumul de tests effectués à 116 869 avec 2827 cas positifs et 2759 cas guéris. Cependant on a enregistré jusqu'ici 53 décès parmi lesquels un personnel de santé. A ce jour, on parle de 15 cas actifs au sein de la population.