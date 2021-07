Cote d'Ivoire: Ouverture du Guichet emploi jeunes de l'Université de Daloa - Le Premier ministre Patrick Achi exhorte les étudiants à bien se former

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui a procédé le 24 juillet 2021, à l'ouverture du Guichet emploi jeunes de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, a invité les étudiants à bien se former pour être compétitifs sur le marché de l'emploi.

« Aujourd'hui plus que jamais, l'évolution de la technologie va faire de l'homme, de sa matière grise, la chose la plus importante et la plus valorisée qui soit. Ce combat-là, c'est celui que le Président de la République a décidé de mener. De faire en sorte que dans les dix ans à venir la Côte d'Ivoire soit classée parmi les pays qui ont le meilleur capital humain en Afrique et dans le monde. Afin que les jeunes aient accès à des emplois non seulement ici, mais également à partir d'ici, ailleurs dans le monde... », a déclaré Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a rassuré les étudiants que l'Etat fera sa part en investissant dans les universités, en améliorant leurs conditions de travail, en leur donnant les moyens d'accès à la connaissance.

« Vous serez en compétition avec le monde... Vous pouvez avoir toutes les ambitions et la seule limite au rêve que vous avez, c'est vous-mêmes et personne d'autre. Si vous avez foi en vous, êtes disciplinés, rigoureux et travailleurs, vous réussirez », a-t-il conseillé.

Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, la politique de décentralisation des guichets emploi sur les campus universitaires vise, entre autres, à assurer un bon maillage territorial dans la délivrance des services publics d'emploi, une égalité d'accès à l'offre de services de l'Agence Emploi Jeunes et une prise en charge efficace des jeunes.