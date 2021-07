Congo-Brazzaville: Education - 109. 771 candidats débutent les épreuves du BEPC demain

Sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) auront lieu du 27 au 30 juillet 2021. Tout débutera par les mathématiques et l'histoire-géographie.

Les 109.771 candidats qui passeront les épreuves du BEPC, cette année, sont repartis en 422 centres y compris la Chine, Luanda et le Cabinda. Brazzaville présente le plus grand nombre de candidats, notamment 42129 tandis que Pointe-Noire en compte 33 758, Bouenza (6279 candidats), Cuvette (3600 candidats), Cuvette-Ouest (880 candidats), Lekoumou (806 candidats), Likouala (2154 candidats), Niari (5170 candidats), Kouilou (1270 candidats), Plateaux (2715 candidats), Pool (4271 candidats), Sangha (1450 candidats).

Une candidate meurt en "internat"

Normalement, il devrait avoir 109.772 candidats à passer les épreuves du BEPC. Mais une élève, Bénie Hata Ndala, en "internat" dans une école privée de Brazzaville a trouvé la mort. Son cadavre, portant les traces de violences a été en effet découvert dans la matinée du 23 juillet derrière l'Académie militaire Marien-Ngouabi. L'enquête sur ce dossier se poursuit au niveau des services compétents.

Les épreuves

Le calendrier du déroulement des épreuves prévoit : mardi 27 juillet : mathématiques et histoire-géographie. Mercredi 28 juillet : siences de la vie et de la terre et anglais. Jeudi 29 juillet : sciences physiques et dictée-questions. Vendredi 30 juillet : expression écrite et éducation physique. « Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen », précise-t-on sur le calendrier des épreuves signé par le ministre du tutelle Jean-Luc Mouthou.

Qui va détrôner la Lékoumou ?

Au BEPC session 2020, le département de la Lekoumou est arrivé en tête avec un taux de réussite de 79,60%. Brazzaville et Pointe-Noire qui, depuis un certain temps, sont talonnés par les localités de l'arrière-pays aux examens d'Etat, ont occupé respectivement l'année passée la 10è et la 11ème place. Pour cette année, il faut attendre les résultats pour savoir si la Lekoumou va se maintenir à la tête du peloton ou sera détrônée par un autre département ou encore si Brazzaville et Pointe-Noire vont reprendre de la hauteur.