Algérie: Algérie-USA - Examen des perspectives de règlement des crises minant la sécurité dans la région

Alger — Les perspectives de promotion de solutions politiques et pacifiques aux différentes crises minant la paix et la sécurité dans les régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été dimanche au centre de l'entretien du ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, M. Ramtane Lamamra avec le Secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, Joey Hood, qui effectue une visite officielle en Algérie.

Le ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger a indiqué, lundi dans un communiqué, que la rencontre de M. Lamamra avec le responsable américain "a été l'une occasion d'examiner les moyens de renforcer le dialogue stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique et les perspectives de la promotion de solutions politiques et pacifiques aux diverses crises minant la paix et la sécurité dans les régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient".

Par ailleurs, l'évaluation de la coopération bilatérale et l'examen des perspectives de sa consolidation et de son développement, à la faveur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ont fait l'objet d'une séance de travail entre M. Joey Hood et M. Rachid Chakib Kaid, Secrétaire général du ministère, fait savoir la même source.

Les deux responsables ont également discuté - ajoute le communiqué- "les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les situations en Libye, au Mali et au Sahara occidental, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel outre la lutte contre la pandémie de la Covid-19".

Le Secrétaire d'Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient devrait être reçu par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et avoir des entretiens avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, et avec la ministre de la Culture et des Arts, selon le communiqué du ministère.