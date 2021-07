Algérie: JO-2020 - Taoufik Makhloufi n'ira pas à Tokyo

Alger — Le triple médaillé olympique algérien, Taoufik Makhloufi, a déclaré forfait pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo (23 juillet-8 août), "à cause d'une blessure contractée au genou", a annoncé lundi l'intéressé dans un communiqué transmis à l'APS.

"J'ai longtemps essayé de repousser l'échéance pour prendre une décision finale. Malheureusement, je ne pourrai pas embarquer avec mes compatriotes qualifiés, à qui je souhaite la réussite, vers le Japon ce 26 juillet 2021. Je me trouve contraint d'écouter mon corps et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout comme la Covid-19 que j'ai contractée l'année passée", a écrit Makhloufi dans son communiqué.

Pour le double médaillé d'argent du 800 et 1500m aux JO de Rio-2016, "être à la hauteur des attentes n'est pas toujours chose facile, surtout pour porter les espoirs d'un peuple aussi formidable que le nôtre. Je sais que vous comptiez sur moi pour briller aux JO-2020 de Tokyo. J'aurais aimé entretenir la flamme olympique pour qu'elle ne s'éteigne pas pour la troisième édition de suite. Mais, parallèlement aux espérances et à l'ambition, chez un sportif, il y a aussi la forme athlétique et les défaillances".

"J'aurais tant aimé suivre mon coeur qui m'incite à courir avec la chasuble de l'Algérie, courir pour vous et essayer d'aller accrocher une nouvelle médaille pour mon peuple. Mais j'ai préféré ne pas vous donner de faux espoirs parce que mon amour pour vous et l'Algérie est vrai et sincère", a-t-il dit.

Et de conclure : "Il n'est pas évident d'être à la hauteur quand la forme athlétique ne suit pas. J'ai passé plusieurs tests. Ils n'étaient pas concluants. Ne pas être dans les temps habituels à l'entraînement est frustrant pour un coureur. Mais ma frustration aurait été plus grande si j'avais couru pour revenir les mains vides du Japon. Néanmoins, je vous promets d'essayer de revenir plus fort pour les rendez-vous qui se profilent. Il y aura les Jeux méditerranéens 2022, chez nous, à Oran qui me tiennent à coeur ainsi que les Mondiaux 2022 aux Etats-Unis".

Le départ de Taoufik Makhloufi à destination de la capitale nippone était programmé pour ce lundi à 15h25.