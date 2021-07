Ile Maurice: Une minute de silence observée à la mémoire du Haut-Commissaire Jhumun

communiqué de presse

Le High-Level Committee, présidé par le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, a observé aujourd'hui une minute de silence au Bâtiment du Trésor à Port Louis, en mémoire de feu M. Jean Pierre Jhumun, Haut-Commissaire de Maurice au Mozambique.

Plusieurs personnalités étaient présentes, à savoir : le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo ; l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin ; le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines, et de la Formation, ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Soodesh Satkam Callichurn ; le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal ; le Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service, M. Nayen Koomar Ballah ; le Secretary for Home Affairs, M. Om Kumar Dabidin ; le Secrétaire aux affaires étrangères, l'Ambassadeur M. Haymandoyal Dillum; et le Commissaire de police, M. Khemraj Servansing.

Pour rappel, le Haut-Commissaire Jhumun est décédé le samedi 24 juillet 2021 à Maputo, au Mozambique. M. Jhumun était affecté au Haut-commissariat de Maurice au Mozambique en 2015 et a été accrédité en Tanzanie, au Malawi, au Sénégal, en Zambie, en République démocratique du Congo et en Angola. Il s'est employé à promouvoir de bonnes relations bilatérales entre Maurice et ces pays, et a été un ardent défenseur de la Stratégie de Maurice pour l'Afrique.