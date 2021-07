Bénin: Rosine Soglo, ex-Première dame, est décédée

Sa voix comptait et portait au Bénin. Rosine Soglo, de son vrai nom Rose-Marie Honorine Vieyra, femme politique et épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo, est morte dimanche 25 juillet à Cotonou, à l'âge de 87 ans.

Le président Patrice Talon qui eut des relations tendues avec la famille, salue « une femme brave et exceptionnelle » et le porte-parole du gouvernement « une femme battante et combattante ».

Sa force de caractère, c'est aussi le souvenir qu'en garde Jean Roger Ahoyo, ancien ministre de la Culture, puis de l'Environnement et proche de la famille Soglo, joint par RFI.

« J'ai gardé l'image d'une femme très forte. Elle est d'un courage certain et elle a beaucoup de caractère. Voilà ce que j'ai gardé d'elle. C'était une grande personnalité politique. Donc sa perte est une vraie perte, d'abord pour son parti, ensuite pour sa famille et enfin pour le pays entier, ça c'est sûr. Elle a marqué le paysage politique chez nous et donc sa mort ne doit pas passer inaperçue ».