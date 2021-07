Congo-Kinshasa: Gratuité de l'Enseignement, amélioration des conditions de vie des enseignants - EPST - Tony Mwaba Kazadi réitère son engagement et sollicite l'accompagnement des Ministres provinciaux

«Le Gouvernement Sama Lukonde a été sensibilisé de manière à produire les résultats. Chaque Ministre au niveau central est soumis, chaque six mois, à une évaluation par rapport aux actions, par rapport au degré de mise en œuvre du programme du gouvernement dans son secteur, et il est jugé par rapport aux résultats. Ce n'est pas par rapport au nombre de réflexions ou recommandations qui sont produites dans les ateliers, les états généraux ou les forums. Je ne peux pas travailler seul et produire ces résultats. Je ne peux qu'être accompagné par une armée d'hommes et de femmes pour nous accompagner à atteindre les résultats. Il ne suffit pas seulement d'avoir une volonté politique, il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne vision, mais il faut également identifier des hommes et des femmes qui sont capables d'intérioriser cette vision-là».

Telle est, en quelques lignes, l'expression de l'homme, soucieux de répondre favorablement à la lourde mission lui assignée par le Gouvernement Sama Lukonde. Il est, en effet, conscient du caractère éphémère de son mandat à la tête de l'EPST. Néanmoins, il tient à laisser des traces indélébiles dont chaque congolais pourra se souvenir en souriant.

Cet homme, le Ministre Tony Mwaba Kazadi, le week-end lors du lancement de l'atelier sur les états des lieux en provinces du sous-secteur avec tous les Ministres provinciaux, s'est voulu plus que jamais, pragmatique en sensibilisant les Ministres en charge de l'éducation des provinces de la RDC sur l'urgence qu'il y a à se conformer à sa logique de résoudre les problèmes ayant longtemps englouti ce secteur de l'Enseignement.

Au cours de ces assises qui ont connu également la participation des directeurs-chefs de services centraux, des inspecteurs ainsi que des partenaires techniques et financiers, le Professeurs Tony Mwaba a appelé toutes les parties prenantes à travailler d'arrache-pied et en toute transparence pour ainsi apporter un apport considérable à l'action du Gouvernement de la République.

Aujourd'hui plus que jamais, le Professeur Tony Mwaba Kazadi se veut un Guerrier aux prouesses remarquables. Dans son allocution, Tony Kazadi a beaucoup plus insisté sur la volonté qui doit dorénavant caractériser toutes les parties prenantes dans ce sous-secteur. La volonté de mieux faire avancer les choses, la volonté de pouvoir exceller dans la promotion des valeurs, gage d'un meilleur rendement à la Nation. «Beaucoup de problèmes dans notre sous-secteur sont connus. Et comme dans la plupart de secteurs de notre vie nationale, nous n'avons pas besoin de textes.

Nous n'avons pas besoin des études. Nous n'avons pas besoin des expertises. On n'a plus besoin des états généraux. Tout a été déjà fait dans ce pays. Et même certaines réformes. J'imagine que dans la plupart de cas, on n'en a pas besoin parce que tout existe presque. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté d'aller de l'avant, de pouvoir changer les choses.

Il y a eu des salons, il y a eu des réflexions, il y a eu des forums qui ont produit des recommandations mais sans lendemain», a indiqué le Ministre de l'EPST. Multiplier des activités de sensibilisation ne servira à rien tant que les parties prenantes n'auront pas cerné la force de mieux qui survient lorsqu'il cette volonté de relever les défis car, a-t-il soutenu, un mandat est une charge et un service. Toujours au cours de ces assises, le n°1 de l'Enseignement en République Démocratique du Congo a interpellé les Ministres ainsi que les Inspecteurs sur un certain nombre d'actes d'antivaleurs devenus une habitude, le phénomène "fuite" très fréquent pour les finalistes. Ce phénomène, n'a cessé de déploré Tony Mwaba, rend un mauvais service au pays dans la qualité des diplômés d'Etat.

Des lauréats incapables de défendre leurs papiers. Pour finir, l'homme a, pour une dernière fois, supplié les parties prenantes à remettre les pendules à l'heure. Qui aime bien châtie bien, dit-on, le Professeur Tony Mwaba a promis des sanctions contre tout récalcitrant. Les meilleurs, sur promesse du Ministre, bénéficieront d'une motivation pour les encourager à donner encore plus.