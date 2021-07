Afrique du Nord: L'Algérie subit la plus grosse part des hostilités marocaines contre les peuples libres

Alger — Le nouvel ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Taleb Omar a affirmé lundi que l'Algérie subissait, en raison de ses positions de principe et sa défense des causes justes, la plus grosse part des hostilités marocaines contre les peuples libres du monde.

"Du fait de ses positions de principe et souveraines, et sa préservation du message novembriste en faveur des causes justes, l'Algérie s'est taillé la plus grosse part de ces hostilités (marocaines)", a précisé l'ambassadeur sahraoui après avoir été reçu par le Président de la République auquel il avait remis ses lettres de créances l'accréditant comme ambassadeur de la RASD en Algérie.

Ce régime qui tente, poursuit-il, de "faire sortir le conflit de son cadre naturel, soit une question de décolonisation".

Ne se contentant pas de ce fait, le système marocain "adopte la politique de l'escalade et des hostilités envers quiconque défendrait la légalité internationale, et s'opposerait à la politique de colonisation et d'expansion parmi les peuples libres du monde et amis de la cause sahraouie", a souligné l'ambassadeur sahraoui.

Et de poursuivre "après quasi un demi siècle de combat, les masques derrière lesquels se dissimulait le régime marocain sont enfin tombés, il s'est avéré un régime d'espionnage, de légalisation de l'usage du cannabis, lequel entraîne systématiquement terrorisme et crime organisé".

De telles attitudes ne feront "qu'accentuer la solitude de ce régime en lui ouvrant la porte vers la défaite", dira-t-il.

La rencontre a également été l'occasion pour M. Omar de faire part au Président Tebboune de la volonté et la détermination du peuple sahraoui à poursuivre le combat en épuisant tous les moyens légitimes jusqu'à l'expulsion de colonisateur marocain et le recouvrement de la souveraineté".

De même qu'il lui a transmis "les salutations et la considération de son frère et ami, le président sahraoui Brahim Ghali, pour les soins procurés en Algérie lors de sa contamination".

La cérémonie de présentation des lettres de créances s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.