Madagascar: « Talenta Raitra » - « Tandremo lesy izany » de l'équipe 041 surprend

Reflétant comme toujours les méandres de la société actuelle, entre sournoiserie, malice et ignorance, la saynète intitulée « Tandremo lesy izany » de l'équipe 041 a eu les faveurs du jury et de son invité hier.

Une belle performance de la part d'une équipe dont le talent est d'ores et déjà saluée par le jury professionnel de « Talenta Raitra », celle de l'équipe 041 s'est distinguée du lot la semaine dernière. Lors de l'émission qui s'est tenue hier soir, durant laquelle le jury composé de Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa » s'est concerté pour évaluer dans son ensemble les concurrents de la semaine du 19 juillet, l'accent fut surtout porté sur le jeu d'acteur de chacun.

C'est bien connu, nos jeunes comédiens et acteurs en herbe représentant la région Vakinankaratra, surtout la ville d'Antsirabe, sont friands de ces récits qui illustrent surtout les faits de société. Au-delà du scénario en soi donc, il importa au jury de veiller à ce que les participants à « Talenta Raitra » soient tout aussi à l'aise devant la caméra en interprétant leur rôle respectif, qu'ils ne le sont au quotidien.

C'est donc sans doute ce qui a fait la force de Rindra, André, Flavienne et Oliva qui composent l'équipe 041, en ayant brillamment interprété leur saynète intitulée « Tandremo lesy izany ». Une prestation qui leur a value la note de 13,75 sur 20, tout en étant le coup de cœur du chanteur Teddy Prezeau, invité de l'émission.

Coup de cœur

Le fameux chanteur populaire Black Jack scandait dans sa chanson intitulée « Tandremo », la méfiance que l'on se doit d'avoir à parcourir cette vie où rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. Partant sans doute de ce principe donc, nos quatre jeunes comédiens en herbe ont ravi les téléspectateurs de « Talenta Raitra » tout en surprenant son jury à travers cette petite histoire qu'ils ont modestement mise en scène. « Tandremo lesy izany », c'est l'histoire de deux jeunes venant de la campagne, qui en découvrant la vie citadine en quête de travail, se sont vus être embarqués par des personnes peu fréquentables à entreprendre un chemin peu conventionnel pour eux. Entre sournoiseries, malhonnêteté et même abus, les deux jeunes campagnards se retrouvent ainsi malgré eux au cœur de certaines activités pas très nobles.

Heureusement pour eux, le bon sens fini par prendre le dessus et ils s'en sortent tous les deux tant bien que mal. « Ce n'est pas aussi facile que l'on l'imaginait que de faire acteur de cinéma. Le fait est que même en étant bien imprégné de chaque personnage, il nous est encore difficile de rester concentré face à la caméra. Ceci-dit, fort de notre expérience dans le théâtre, nous nous sommes plus à faire passer aisément nos émotions également. Ce qui on l'espère jouera en notre faveur » confie Rindra en résumant la prestation de son équipe.

Le chanteur Teddy Prezeau qui en a fait son coup de cœur salue d'ailleurs aussi leur authenticité, « C'est très brillant et ils ont très bien su doser l'humour et le sérieux dans leur scénario également » rajoute-t-il. La fine équipe de « Talenta Raitra » et son jury qui ne se sont d'ailleurs pas privés d'aller directement à la rencontre des concurrents à Antsirabe également dans la semaine.