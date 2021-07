Madagascar: Ambohibary - Anjororobe - Un sexagénaire enlevé par des bandits armés de fusils de guerre

Ce fait confirme tant bien que mal que cet acte de banditisme, habituellement reconnu urbain, devient une affaire rurale.

Ce serait la preuve que l'insécurité change de camp en prenant une autre dimension. On dirait que les forces de l'ordre devraient changer leurs stratégies pour faire face à la réalité sévissant à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé au village d'Ambohijabaka-Ambohimanarivo, commune rurale Ambohibary Vohilena, district Anjozorobe, serait une preuve de ce renversement de situation. Si auparavant les actes de kidnapping étaient des affaires de bandits urbains, ce genre de crime a désormais pris racine en milieu rural.

Et le pire est d'entendre que les auteurs de cet acte pratiquent le même mode opératoire, à savoir la réclamation d'une importante somme d'argent en échange de la libération de leurs otages. Mais ce qui s'est passé récemment à Anjozorobe, le cas que nous avons cité tout à l'heure, s'avère être hors du commun. Le 25 juillet 2021, vers 20 heures, un homme de 64 ans a été enlevé par 4 bandits non identifiés. Selon les informations, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu. Ils auraient tiré en l'air pour terroriser les environs sans faire aucune victime avant de prendre la fuite avec leur otage. Alertés de ces faits quelques minutes plus tard, des gendarmes se sont immédiatement rendus sur place.

Procédant à la constatation des faits et au ratissage des lieux, ils ont découvert trois étuis d'armes de guerre de calibre 7,5 mm de lot SFI81. Vu cet indice, les malfaiteurs sont des personnes bien équipées en matière d'armement et non moins des gens bien organisés pour former un réseau dans ce genre de crime. Pour l'instant et selon les informations émanant de la brigade de la gendarmerie d'Anjozorobe qui se charge de l'enquête, la victime reste encore introuvable et aucune revendication ni demande de rançon de la part des ravisseurs n'ont été enregistrées.