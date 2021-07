Madagascar: Pétanque / Coupe de Madagascar - Hiérarchie chamboulée !

La coupe est revenue à la triplette du CB Ambalavao Tsienimparihy au grand bonheur du président de la ligue, Kaleba (extrême gauche).

La Coupe de Madagascar de pétanque qui n'a rendu son verdict que ce lundi à 1h du matin, est marquée par de nombreuses surprises.

Aucune tête couronnée parmi les vainqueurs. Vraiment aucune. Mais l'issue fait le bonheur de la Fédération de Sport Boules Malagasy qui savoure l'arrivée de la relève. C'est notamment le cas chez les seniors hommes où la palme est revenue à une triplette de l'UBM Ambohitrimanjaka avec Avotra, Bela et Haja. Les trois hommes ont battu en finale Tendry, Teddy et Bôla du Club Bouliste Villa Vatosoa sur le score éloquent de 13 à 5.

La triplette d'Ambohitrimanjaka avec Avotra, Bela et Haja a créé une grosse surprise chez les seniors.

Ces derniers avaient pourtant fait illusion en sortant en demi-finale les grands favoris issus du CB2A dont Palin, Tony et Mika sur le score de 13 à 2. Chez les dames, le Club Bouliste d'Ambalavao Tsienimparihy composé de Ando, Mbola et Lova a fait sensation en venant à bout de Cicine, Tita et Vola du CB2A, des habituées des championnats du monde. Chez les juniors, on a vu une victoire de Stephano, Tsiry et Ony de MAMA face à une équipe du CB2A dont Nirina, Roméo et Rolland. La bataille a fait rage dans la finale des vétérans où Radadatoa, qui a rejoint l'équipe du BIC Ambohimahasoa, faisait peur à tout le monde avec l'aide de Claude et Oelinony. Mais animés par une belle rage de vaincre, Clément, Jean Claude et Randrianomanana offrirent la seule victoire en 4 finales du CB2A sur le score serré de 13 à 12. Le championnat de Madagascar des seniors qui va se tenir à Tana les 4 et 5 septembre promet d'être très chaud. Il y aura bien sûr les championnats chez les dames, les juniors et les vétérans la semaine d'après mais cette fois-ci à Toamasina.