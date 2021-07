Madagascar: Olombelo Ricky - Démarrage en trombe de la mini-tournée « Ao tsara »

Comme le traditionnel "Manala azy vita bacc" n'est pas à l'ordre du jour, Olombelo Ricky multiplie les rencontres avec les fans dans la Grande île.

Restrictions sanitaires obligent ! Les spectacles ont lieu mais dans le respect total des gestes barrières. Voilà pourquoi les grands rendez-vous obligent à de multiples concerts restreints. Pour Olombelo Ricky, le rideau se lèvera sur la mini-tournée « Ao tsara » ce week-end. Samedi, c'est au domaine Manerinerina Ambohibao que le crooner invite ses inconditionnels à venir le rejoindre pour une excursion musicale. Si sa musique est toujours aussi exquise qu'à ses débuts, contrairement à celle des jeunes d'aujourd'hui, la sienne n'est pas éphémère, mais faite pour durer. Elle est de celles qui traversent les années. Entre « Taratra hazavana » et « Ao tsara » en passant par « Kala Ngita », « Lisy », « Izy indrindra » et tous ses tubes, le répertoire se fera en trois heures de temps, donnant ainsi l'opportunité aux convives de joindre l'utile à l'agréable et s'extasier de la belle musique en pleine nature.

Grand complet. Olombelo Ricky prouvera une fois de plus que même une trentaine d'années plus tard, sa place est toujours sur scène et qu'il n'a rien à envier à la génération actuelle. Accompagné de ses jeunes et talentueux musiciens et de ses choristes, le chanteur redonnera donc une seconde jeunesse à ses plus vieux tubes. Par ailleurs, il comptera sur son équipe au grand complet à l'instar de Dina Voakaly au micro, Rivokely au clavier, Rijakl à la basse, Jahleky à l'accordéon, Titi Razakamiadana au saxophone, Miaro Tanjona aux percussions et Mendrika à la batterie. Pour parfaire l'ambiance, des invités surprise sont attendus, toutefois, Olombelo Ricky fera honneur à Radanz. De passage dans la Grande île, le bassiste de renommée internationale rejoindra la bande, tout comme le guitariste Anjara Rakotozafiarison.

Mini-tournée. Dans la même foulée, il y présentera ensuite sa dernière ponte « Ao Tsara ». Un album fort de neuf titres. Sorti en octobre 2020, la promotion de l'opus a été interrompue à cause de la pandémie. Une interruption qui sera rattrapée d'ici quelques semaines. Effectivement, les dates s'ensuivront à Majunga, Tamatave et dans l'axe du Sud-Ouest pour le bonheur des générations « manal'azy » et les inconditionnels de Olombelo Ricky. Mais en attendant, rendez-vous ce samedi pour vivre de la bonne musique dans un cadre idyllique!