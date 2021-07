Cote d'Ivoire: Gbémazo (Séguéla) - Les bénéficiaires de projets sociaux rendent hommage au Président Alassane Ouattara

Les ministres Moussa Sanogo du Budget et du Portefeuille de l'État et Bouaké Fofana de l'Assainissement et de la Salubrité, ont co-présidé, le samedi 24 juillet 2021 à Gbémazo (sous-préfecture de Worofla) une grande cérémonie d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara pour saluer ses actions de développement dans la localité.

Ces actions de développement sont, entre autres, le centre de santé urbain, l'ambulance, le Foyer des jeunes, l'école maternelle, le groupe scolaire, le château d'eau, l'électricité, le poste de gendarmerie et le collège de proximité dont les travaux seront lancés en 2022.

A cette occasion, Gbémazo était noir de monde, avec des participants venus du Worodougou et du Bafing. La cérémonie a été initiée par la mutuelle Actions pour le Développement de Gbémazo. « Je ne pouvais pas ne pas être à cette grande cérémonie. Une cérémonie d'hommage au grand bâtisseur qu'est le Président Alassane Ouattara. Qu'il me soit permis de remercier et de féliciter les élus et cadres de Gbémazo, Karaba, Kondogo et de toute la région, pour leur mobilisation exemplaire », a indiqué Moussa Sanogo.

« Le gouvernement a certes le devoir de pourvoir aux besoins des populations, en termes de routes, d'écoles, de centres de santé, d'eau potable, d'électricité...via les mairies, les Conseils Régionaux et les Districts, mais le rôle des cadres est important pour suivre toutes ces actions de développement, de les expliquer aux populations afin qu'elles se les approprient' », a-t-il indiqué. Et de remercier l'ensemble des cadres qui n'ont de cesse de consentir des efforts pour l'amélioration des conditions de leurs parents.

Pour sa part, le ministre Bouaké Fofana s'est réjoui des actions de développement du Chef de l'État à Gbémazo : "Le développement, c'est du concret. J'ai vu des changements ici à Gbémazo. J'en suis impressionné", a-t-il dit.

Face au retard accusé en matière de développement dans la région du Worodougou, et partant dans dans le District du Woroba, Bouaké Fofana a invité tous les cadres de la région à l'union, en s'inspirant du modèle de Gbémazo.

"Nous devons aller plus vite. Chacun doit faire un effort. C'est dans l'union que s'acquiert le développement. Je renouvelle mes encouragements aux cadres de Gbémazo, en particulier au Secrétaire Exécutif de la mutuelle de développement, Bakary Sanogo, Conseiller Spécial du Premier Ministre. Vous avez mon soutien", a souligné Bouaké Fofana.

Bakary Sanogo a traduit la gratitude des communautés au Président de la République pour les projets de développement qui impactent positivement leur vie quotidienne. « Ce jour est un moment de célébration de la reconnaissance du leadership d'un homme de vision, de clairvoyance, axé sur le développement », a-t-il affirmé.

Quant à la porte-parole des femmes, Makoman Bakayoko, elle a dit que les problèmes d'accès à l'eau potable, à l'électricité et à un centre de santé sont désormais de vieux souvenirs pour les femmes.