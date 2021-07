Cote d'Ivoire: Vacances et Tourisme/Les tout-petits en exploration à Maféré - Le Sud-Comoé exploré par 30 petits colons

Lancé le 21 juillet, le jamboree estival dédié à l'initiation des enfants et adolescents au tourisme écologique, se poursuit jusqu'au 31 juillet pour la première session, dans le Sud-Est de la Côte d'Ivoire.

Décidée à faire de la stratégie de développement touristique de la destination ivoirienne, " Sublime Côte d'Ivoire ", une réalité pérenne et initier les tout-petits aux vertus du tourisme domestique, et plus précisément écologique, l'agence "Destinations Plurielles" a mis en place un circuit de 10 jours.

Au menu de celui-ci, ouvert le 21 juillet et qui s'achève le 31 juillet, au parc Fama à Maféré, 25 kilomètres d'Aboisso, dans la région du Sud-Comoé, des activités de pêche, tir à l'arc, équitation, découverte d'espèces animales exotiques, randonnée pédestre, visite de plantations industrielles d'hévéa et de palmier à huile, découverte des barrages hydroélectriques d'Ayamé 1&2, immersion au Palais royal du peuple Agni Sanwi à Krindjabo, excursion à Noé, à la frontière ivoiro-ghanéenne...

Tout un programme concocté par les organisateurs pour éveiller les sens de découverte et de préservation de la nature. Avec à la clé, des mesures de sécurité sanitaire limitant à 30 le nombre de petits colons de 5 à 15 ans. Qui, pour la circonstance, sont équipés de gadgets et autres accessoires leur donnant le look de touristes véritables. Leurs connaissances acquises sur le terrain, du reste, seront évaluées au terme de la colonie.

L'écotourisme étant avec l'agrotourisme, la thématique au cœur de ces vacances touristiques, les enfants recevront des rudiments en matière de jardinage et bricolage, ainsi que des notions basiques d'élevage de grenouilles (raniculture), d'escargots (heleciculture ), de pigeons (colombiculture ), d'agoutis (aulacodiculture ), mais aussi de riziculture et de cultures maraîchères. Cerise sur le gâteau, la restauration durant toute la colonie est garantie 100% Bio. Avec le partenariat du label du Centre touristique hôte.

Les parents peuvent avoir des informations aux adresses mails suivantes: pluriellesprestations@gmail.com, dpvoyages@gmail.com, chelsymarc@gmail.com.

La seconde session de ces vacances touristiques enjouées et éducatives par les vertus de l'écologie, se tiendra courant août.