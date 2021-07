Cote d'Ivoire: Haut Sassandra - Le Premier Ministre Patrick Achi invite les chefs traditionnels à promouvoir la cohésion sociale dans la région

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a exhorté le 24 juillet 2021 à Daloa, une délégation de chefs traditionnels et de guides religieux du Haut Sassandra (Daloa, Vavoua, Issia et Zoukougbeu) à œuvrer pour la cohésion sociale, afin que la Côte d'Ivoire poursuive sa dynamique de développement dans un climat de paix.

C'était au cours d'une rencontre, en marge de la cérémonie d'inauguration de la première phase du projet de réhabilitation du Centre Hospitalier Régional de Daloa. « Vous, chefs traditionnels et guides religieux, êtes les premiers maillons de la chaîne de la cohésion sociale, de la paix et de la stabilité dont le Président et le gouvernement ont besoin pour continuer à conduire la Côte d'Ivoire sur les chemins du développement », a dit Patrick Achi, parlant au nom du Président Alassane Ouattara.

Pour le Chef du gouvernement, l'ambition du Président Alassane Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire et des villes de l'intérieur comme Daloa des pôles de développement. Il s'agit de faire en sorte que le pays continue à se développer.

A cet effet, il a rappelé les performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie et souhaité la poursuite de cette dynamique sous le leadership du Chef de l'Etat. « Quand on se développe, la pire des choses qui puisse vous arriver, c'est de vous arrêter. Parce que si on s'arrête, reprendre est encore plus difficile... De grâce, laissons à nos enfants un pays stable qu'ils vont continuer de développer de génération en génération », a plaidé Patrick Achi.

Auparavant, le porte-parole de la chefferie traditionnelle du Haut Sassandra, Zéphirin Méguhé, s'est réjoui de la réhabilitation du Chr de Daloa qui vient soulager l'ensemble des populations de la région.

Il a aussi salué les efforts du Président et du gouvernement pour la transformation du pays à travers la réalisation d'ouvrages importants dans tous les domaines. Il a demandé au Premier Ministre de transmettre au Chef de l'Etat leurs remerciements et leur soutien à sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations.