Cote d'Ivoire: 6è édition Meet Up « Les 15 privilégiés » - Ismahill Diaby, Dg Afrique de VISA partage son expérience de vie professionnelle

La 6ème édition du Meet Up « Les 15 Privilégiés », s'est tenue, le vendredi 23 juillet 2021, à Abidjan, Cocody 7ème tranche, organisé par Wit Emploi. L'invité spécial était Ismahill Diaby, Directeur Générale Afrique de l'Ouest et Centrale francophone de Visa.

Ce sont au total 15 participants au nombre desquels nous comptons des travailleurs et des entrepreneurs qui ont pris part à cette édition. M. Diaby a partagé son expérience de vie professionnelle, ses échecs et ses réussites en vue d'inspirer les participants et à les emmener à réussir avec brio leur carrière et atteindre le sommet.

Après la partie de partage d'expérience, il eut un temps de networking où les participants ont pu échanger librement entre eux en vue d'accroître qualitativement leur carnet d'adresse et booster leur business.

Monsieur Diaby s'est exprimé en ces termes : « J'ai apprécié ce format simple et dynamique qui m'a permis de partager mon expérience et apporter un plus à la carrière professionnelle des participants »

Mel Akpa, Manager de Wit Emploi a affirmé que l'objectif des 15 Privilégiés est de créer un cadre d'échange et de partage d'expérience entre un leader et des professionnels en activité, dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs de carrière professionnelle.

A noter que la prochaine édition se tiendra au mois d'août prochain.