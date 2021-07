Sénégal: Mady Touré - «J'ai juste besoin de quatre ans pour changer le football sénégalais»

Le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Mady Touré, a présenté, hier, son programme aux présidents de clubs à Louga. Il s'est, d'ailleurs, engagé, une fois élu à la tête de l'instance nationale, de régler les problèmes du football en quatre ans.

LOUGA- Devant un parterre de présidents de clubs et de sportifs lougatois, Mady Touré, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), a exposé, hier, son programme de gestion du football sénégalais.

En six points articulés, entre autres, sur la gestion des infrastructures, les mécanismes de financement des ligues et des clubs et la politique de développement du football, le candidat Mady Touré a pris un engagement ferme. «Je n'ai pas besoin de deux mandats pour régler les problèmes du football sénégalais, mais juste de quatre ans pour changer les choses», a-t-il promis.

M. Touré a aussi levé un coin du voile sur le «consensus» trouvé entre les autres candidats. «J'étais pour un consensus, mais sans Augustin Senghor», a-t-il rappelé.

Mady Touré se désole toutefois qu'aucun des candidats déclarés n'ait présenté un programme de gestion du football sénégalais. Suffisant pour que le président de Génération Foot explique les raisons de ses rencontres avec les responsables du football des quatorze régions du Sénégal. «Je n'ai pas choisi de rester au bureau, mais d'aller au contact des réalités du sport et de décliner mon programme».

Par ailleurs, Mady Touré a pris, devant les présidents de clubs et responsables du football lougatois, l'option de travailler au «Renouveau du football» et de donner au Sénégal la place qui est la sienne dans le concert du football africain et mondial.