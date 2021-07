Congo-Brazzaville: JO - Le kick boxing et Muay thai reconnus sports olympiques

Lors de sa 138e session, le Comité international olympique (CIO) a pris une décision importante qui rassure à la fois les instances internationales et aussi la Fédération congolaise de Boxe pieds-poings.

Le Kick boxing et le Muay thai ont reçu un feu vert pour être des disciplines olympiques. En changeant de galon, ces sports vont désormais bénéficier d'une visibilité très importante et deviendront ainsi plus populaires « à l'heure où le MMA se taille la part du lion. » Ces deux disciplines seront, dans la foulée, inscrites lors des prochains Jeux olympiques de Paris 2024. C'est la fin d'un long voyage, a commenté l'Association mondiale des organisations de Kick boxing.

« Le 20 juillet, la session, du CIO tenue à Tokyo au Japon, a accepté le sport du Kick boxing avec une pleine reconnaissance sous les auspices de l'organe directeur mondial Wako (Association mondiale des organisations de Kick boxing, lors de la session du CIO dûment convoquée. Puis un long voyage a finalement pris fin », a indiqué l'instance mondiale. Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant au groupe des boxes pieds-poings développée au début des années 1960 par les Américains, ou « kick-boxing américain » et parallèlement à la même époque par les Japonais, appelé « kick-boxing japonais ».

Le Muay thai a lui aussi reçu la plus haute reconnaissance lors de cette session. « Félicitation aux millions de Nak Muay à travers le monde. C'est une journée historique pour le Muay thai, en tant qu'art culturel et sport », a commenté l'IFMA. Le Muay thai est un art martial et plus précisément, un sport de combat, classé en Occident parmi les boxes pieds-poings. Il est surnommé l'art des huit membres, en référence aux huit parties utilisées des bras et jambes. La boxe thaï trouve son origine dans des pratiques martiales ancestrales, notamment dans le Muay boran (boxe traditionnelle) et le Krabi krabong (pratique avec les armes). Elle est la plus populaire des boxes du sud-est asiatique (boxe birmane, boxe khmère, boxe laotienne, boxe vietnamienne, boxe chinoise) et doit sa popularité au fait qu'elle est une discipline nationale professionnalisée.

Au total, six nouvelles disciplines ont élargi la liste des sports olympiques. A part le Kick boxing et le Muay thai, figurent aussi le Sambo, l'Eisstock, le Cheerleading et le Lacrosse en champ.