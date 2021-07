Congo-Brazzaville: Guide des affaires - Davy Kiala publie "Nous sommes tous des étoiles"

Depuis le 15 juillet dernier, Davy Kiala met à disposition des lecteurs un essai sur le questionnement "Comment et pourquoi chercher à atteindre des objectifs qui nous semblent impossibles ?"

Etant à la fois militant associatif, entrepreneur, professionnel, Davy Kiala, sous ses multiples casquettes, aborde le questionnement de ce qui semble constituer des freins à l'entrepreneuriat. Dans "Nous Sommes Tous des Étoiles", l'auteur partage sa riche expérience engrangée au fil de tenues de blogs et de publications afférentes, tout en organisant des conférences et séminaires sur l'entrepreneuriat.

Cela lui a permis de connaître les attentes des lecteurs, leurs problèmes, leurs aspirations, leur environnement et à choisir les mots avec lesquels il doit leur parler.

À chaque questionnement, aussi subtil soit-il, l'auteur applique une méthode d'explication comme étant le principe de petits pas et conseille : "aussi grande que soit ta vision, commence petit".

Les premiers témoignages de lecteurs : « Ce livre est une véritable source d'inspiration et de motivation qui nous fait prendre conscience que nous sommes tous des étoiles. Il nous encourage et nous montre comment parvenir au but recherché à travers les différents exemples et illustrations qui accompagnent tous les principes à appliquer énoncés dans ce livre. » Lisette M.

« C'est un beau livre assez riche et complet car il traite des domaines qui nous aident à atteindre nos objectifs, à savoir la confiance en soi, l'estime de soi, la vision, l'organisation, la gestion du temps. C'est un réel plaisir, d'autant plus que l'ouvrage est agrémenté d'exemples personnels » Henri M.

Davy Kiala est ingénieur en informatique. Passionné par l'entrepreneuriat et le dépassement de soi, il est le fondateur de la Communauté des entrepreneurs francophones. Il édite également une newsletter qui compte plus de 3000 lecteurs réguliers. Il y livre les secrets de succès et les raisons d'échecs des entrepreneurs.

ISBN-13 978-2957846702

Prix : 14,49 €

136 pages