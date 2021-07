Algérie: Détenus-Bac 2021 - La détentrice de la meilleure moyenne déterminée à faire des études universitaires

Mostaganem — La détentrice de la meilleure moyenne nationale au baccalauréat des établissements pénitentiaires, K. Fatima, pensionnaire de l'établissement pénitentiaire d'Ain Tédelès (wilaya de Mostaganem), est déterminée à faire des études universitaires.

Mme. Fatima, une pensionnaire de l'établissement pénitentiaire d'Ain Tédelès, âgée de 46 ans, ayant obtenu la meilleure moyenne (16,75 et la mention très bien) et très heureuse d'être en tête des lauréats du BAC des établissements pénitentiaires du pays, trouve que les murs de la prison ne l'ont pas empêché de travailler et de réussir en arrachant une telle moyenne.

Sa réussite à l'examen du baccalauréat cette année lui semble comme une aventure et un vrai défi dont elle ne s'attendait pas, après avoir décroché ce fameux sésame l'année dernière avec une moyenne de 13 dans la filière lettres et philosophie. Elle n'avait pas songé à le repasser car satisfaite de son inscription à l'université dans le département de sociologie, a-t-elle confié.

Au sujet des études dans l'établissement pénitentiaire, Fatima a souligné que l'administration lui a fourni, ainsi qu'à tous les détenues concernées par la poursuite de leur scolarité, tous les moyens humains et matériels tout au long de l'année.

Un autre heureux lauréat, B. Abderrahmane, un jeune de 24 ans détenu à l'établissement pénitentiaire "Sidi Othmane" dans la commune de Sayada, qui a réussi son bac avec une moyenne de 16.38 avec mention très bien, soit la troisième meilleure moyenne au niveau des établissements pénitentiaires du pays, déclare que "l'être humain n'est pas infaillible et le bon Dieu accepte la repentance", tout en remerciant la direction et les agents de l'établissement pénitentiaire, les enseignants et les psychologues qui ont contribué à son succès.

Le détenu à la même prison, B. Hamou, âgé de 50 ans, qui a obtenu son bac avec une moyenne de 15.60 dans la filière lettres et philosophie, deuxième meilleure moyenne dans cet établissement, a souligné, quant à lui, qu'il ne s'est jamais senti heureux dans sa vie comme cette fois-ci.