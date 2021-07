Cote d'Ivoire: Meeting d'hommage au président du Pdci à Yopougon le samedi dernier , Pr Jean-Baptiste Kouamé (SE) aux militants - « Faisons corps avec le président Bédié pour les combats qu'il mène »

Mobilisation exceptionnelle, le samedi 24 juillet, à l'espace Saint-Michel de Kouadio au quartier Petit Bouaké à Gesco. La délégation Pdci-Rda de Yopougon Zone industrielle-Gesco-Pk 17, conduite par le délégué, Docteur Kouakou Juvénal, a donné rendez-vous aux populations pour un meeting d'hommage au président Henri Konan Bédié. Une cérémonie qui marque par ailleurs la fin des travaux du séminaire éclaté dans cette délégation. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Konan Kouakou Gérémie, plusieurs messages de remobilisation ont été adressés aux populations.

Le premier fut celui délivré par Professeur Jean-Baptiste Kouamé, représentant le Secrétaire Exécutif en Chef, Maurice Kakou Guikahué, patron de ladite cérémonie. « (...) Yopougon a toujours été le bastion du Pdci-Rda. Mais à cause de nos querelles, nous avons perdu ce bastion. Faisons donc en sorte que nous le reprenons. Et pour réussir ce pari, il faut qu'il y ait l'unité, l'union et la cohésion au sein des militants de cette cité (…) Depuis des années, le Pdci est dans l'opposition. Il faut que nous quittions l'opposition pour la conquête du pouvoir. Pour ce faire, nous devons faire corps avec le président Bédié dans tous les combats qu'il mène », a souligné Jean-Baptiste Kouamé. Avant lui, c'est le parrain de ce rassemblement, M. N'guessan Jean-Baptiste, le maire de Tiémélékro, qui a invité les militants de Yopougon à rester soudés autour de leur délégué et du président du Pdci-Rda, pour les batailles futures. Pour sa part, le président de la Jpdci rurale a appelé les militants à se mettre en ordre de bataille pour les futures présidentielles.

« A partir d'aujourd'hui, sachez que nous sommes déjà en campagne pour récupérer le pouvoir d'Etat en 2025. Je voudrais donc lancer un appel à l'unité au sein du Pdci-Rda. En 2025, chaque chapelle politique va s'organiser pour aller à la présidentielle. Mais avant d'y aller, il faut que nous ayons nos papiers », a indiqué Innocent Yao. Un message soutenu par le président de la Jpdci Estudiantine et scolaire, Henri Joël Kouadio. Un autre temps fort de cette cérémonie fut la remise de diplôme d'honneur aux secrétaires généraux de section et à des militants de Yopougon Zone industrielle-Gesco-Pk 17, pour saluer leur engagement au sein du Pdci. Ce sont au total 109 militants qui ont été honorés par le Pdci-Rda. Tout en remerciant les militants pour leur mobilisation, le délégué Kouakou Juvénal a réaffirmé son engagement aux côtés du président Bédié et du secrétaire Exécutif en chef Maurice Kakou Gukahué pour le rayonnement du Pdci à Yopougon. Notons qu'une forte délégation du Fpi conduite par le Fédéral de Yopougon, Kouassi Konan Bertin (dit KKb de Gbagbo) a pris part à cette cérémonie.