Cote d'Ivoire: Emploi - L'agence emploi jeune signe une convention pour 950 jeunes

L'Agence emploi jeune a signé, le jeudi 22 juillet 2021, une convention cadre de partenariat avec une multinationale française de sous traitance afin de trouver de l'emploi à 950 jeunes ivoiriens. La convention a été signée en présence de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, à son cabinet à Abidjan Plateau.

Le ministre Mamadou Touré a salué cette signature. « Je me réjouis de la signature de cette convention entre cette multinationale et l'Agence emploi jeune. Dans le cadre de cette convention, nous avons 950 jeunes qui auront une opportunité d'emploi direct, de stage de qualification ou de stage de validation de diplôme. C'est très important pour nous car, les questions d'insertion des jeunes est au cœur des préoccupations du gouvernement », a-t-il fait savoir.

La convention a été signée par Jean-Louis Kouadio, Directeur de l'Agence emploi jeune et Nicolas Decrock, Directeur Général de l'entreprise française en Côte d'Ivoire. Une entreprise présente en Côte d'Ivoire depuis 4 ans, selon ses responsables. Son Directeur Général, Nicolas Decrock, a dit sa joie de pouvoir collaborer avec l'État ivoirien à travers l'Agence emploi jeune.

« La moyenne d'âge de nos collaborateurs est de 26 ans et nous mettons un point d'honneur sur les questions relatives au profil de carrière de nos équipes. L'année passée, ce sont plus de 100 collaborateurs qui ont connu une évolution professionnelle en interne grâce à nos programmes d'évolutions et de promotions appelés " Accessment Centers ". Nous avons également enregistré en 2020, Monsieur le Ministre, plus de 300 passages en CDD, plus de 250 en CDI. Sur ce 1e semestre 2021, nous avons déjà franchi la barre des 300 CDD signés et sommes prêts à signer 250 CDI », a-t-il expliqué après la signature de la convention.

En plus d'engager du personnel elle-même, cette entreprise propose en ligne une série d'offres d'emploi qu'elle reçoit de ses entreprises partenaires installées en Côte d'Ivoire et en dehors.

Dans le cadre de cette convention avec le l'Agence emploi jeune, ses offres seront aussi publiées sur le site de l'Agence emploi jeune ainsi que sur les supports du ministère.