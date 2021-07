Cote d'Ivoire: Guiglo Emile Guiriéoulou, s'engage à accompagner Anne Ouloto pour sa mission

Le samedi 25 juillet 2021, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba et la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto ont procédé à l'inauguration d'une unité compacte de traitement d'eau et l'extension du réseau hydraulique.

Présent à cette cérémonie, Emile Guiriéoulou député Eds de Guiglo s'est engagé à accompagner Anne Ouloto pour l'accomplissement de sa mission.

Emile Guiriéoulou, député de Guiglo a dit admirer la politique de développement entamée par la présidente de la région du Cavally, Anne Désirée Ouloto depuis lors et se dit prêt à l'accompagner pour l'accomplissement de sa mission. Car , a-t-il dit, il y'a un temps pour tous.

La ministre de la Fonction publique et la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, , a salué la présence du député Emile Guiriéoulou à cette cérémonie.

« Je voudrais saluer la présence de mon aîné Emile Guiriéoulou à cette importante cérémonie. Le développement n'a pas besoin d'un seul individu, mais la collaboration de plusieurs personnes même si vous n'appartenez pas au même parti politique. Nous devons avoir une vision commune, celle du développement de la région du Cavally. Il faut qu'on soit soudé pour faire avancer notre département. », a souligné Anne Ouloto. Puis, elle a rendu un vibrant hommage au président de la République pour son engagement auprès des populations. « Notre présence auprès du Président de la République SEM Alassane Ouattara témoigne son engagement, la satisfaction et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Alors il ne sera rien de se diviser mais plutôt d'aller à la réconciliation et à la paix afin d'amener nos parents vers le développement. L'eau est source de vie, elle est là, pour être consommée. Nous n'allons pas demander la carte d'un parti politique. », a conclu Anne Ouloto

Ce sont 52 villages et quartiers de Guiglo qui verront leur déficit d'eau potable combler , selon le ministre Tchagba Laurent . « le moment tant attendu est arrivé pour mettre fin au calvaire des populations. Guiglo fait partie de l'une des priorités des projets de grande envergure d'installation de 40 unités compactes degremont sur les 31 régions qui connaissent des difficultés en eau potable en Côte d'Ivoire. La commune de Guiglo sera servie sur une distance de plus de 51 km pour une production de 2900m3 par jour soit 23% de la couverture totale en eau potable des quartiers et villages de la commune. Pour combler le déficit, une extension du réseau hydraulique a été installée dont l'unité s'élève à 4000m3 par jour soit 75% pour servir plus 52 villages et quartiers avec plus de 1200 ménages dont le coût se lève à 575. 273. 152F CFA", a indiqué le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba.