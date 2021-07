Sénégal: Présidence de la FSF - Mady Touré, à la conquête du monde sportif saint-louisien

Le Président de Génération Foot par ailleurs candidat à la Présidence de la Fédération Sénégalaise de Football était, samedi, à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée nationale. Mady Touré y est allé présenter son programme qui est axé sur 7 points majeurs dits du renouveau. Il s'agit de la nouvelle gouvernance, la nouvelle politique marketing, les infrastructures, la politique de développement, le football féminin, l'accord quadripartite FSF, Collectivités locales, État et FIFA et la politique sociale.

Dans le cadre de sa tournée nationale en vue de sa candidature à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le Président de Génération Foot, Mady Touré, accompagné d'une forte délégation, était samedi dernier dans la région de Saint-Louis pour rencontrer les acteurs du football en vue de présenter son programme dit du Renouveau.

"Il faut une nouvelle gouvernance (créer le poste de Directeur Général en lieu et place du Secrétaire général de la FSF) ; une nouvelle politique de marketing (création d'un Club privé) ; des infrastructures (réhabilitation des stades déjà existants) ; une politique de développement (formation des entraineurs) ; développement du football féminin ; Accord quadripartite entre la FSF, les Collectivités Locales, l'État et la FIFA ; une politique sociale", a expliqué Mady Touré tout en exprimant sa volonté de revoir les textes qui régissent le football sénégalais une fois porté à la tête de la Fédération.

"Les textes sont obsolètes. Il y a lieu de les revoir si nous voulons que le football se développe. Nos ambitions sont de gagner la coupe d'Afrique et aussi la coupe du monde. Ma candidature est légitime et l'heure du renouveau est arrivé et il faut y croire", a-t-il à l'endroit des acteurs du football à Saint-Louis.

Selon toujours Mady Touré, la gestion des stades sera confiée à des entreprises, en partenariat avec l'État et les collectivités locales. Le candidat prône ainsi une nouvelle gouvernance, avec une publication des comptes de la fédération pour plus de transparence, un recrutement d'un Directeur général qui sera chargé de piloter la gestion administrative et financière de la Fédération, après un appel à candidature.

Le Président de Génération Foot y a abordé d'autres volets de son programme à savoir le foot féminin qui sera développé, renforcé et catégorisé avec l'organisation de compétitions ; une politique de développement du football, avec la formation des cadres, la détection de joueurs pour l'académie fédérale qui sera mise en place, l'organisation régulière pour la petite catégorie, une valorisation des trophées nationaux.

Dans la politique sociale, Mady Touré compte créer un fonds de solidarité qui va permettre aux clubs d'augmenter leur subvention traditionnelle, une fondation et une mutuelle de santé pour valoriser les anciens internationaux afin de les assister dans leur prise en charge médicale. Sur le consensus autour du candidat Me Augustin Senghor, le Président de Génération Foot donne rendez-vous le 30 Juillet prochain pour faire part de sa décision.