Gabon: OGOOUÉ-LOLO - Lycée Célestin Moukodoume Itha de Pana 100%.

Les résultats au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) sont plus que satisfaisants au Lycée Célestin Moukodoume Itha de Pana .L'établissement a réalisé 100% à cet examen. C'est depuis le 24 juillet que les résultats sont connus par les candidats via les sites numériques Kewa,X-gest et DGEC.

Des résultats très appréciés à l'excellence 100% .On pouvait observer la joie sur les visages des élèves et leurs parents. La session 2021 du centre de composition du Lycée Célestin Moukodoume Itha de Pana a présenté 65 candidats dont 64 candidats officiels et 1 candidat libre. Tous étaient présents.

Le Proviseur Thierry Mesmin Mbandji très satisfait des résultats, a profité remercier le corps enseignant, les efforts des élèves, sans oublier le partenaire APE (l'Association des parents d'élèves). Reconnaissant les efforts apportés par les filles et fils de la Lombo Bouenguidi pour leurs aides multiformes en matière de cours de soutien , le proviseur a aussi tenu à dire merci aux bonnes volontés qui ont participé à cette réussite.