Niger: "Les femmes prient pour que le soleil reste, car elles frappent les djihadistes"

Niamey — " Les femmes de la communauté prient pour que le soleil, la lumière, reste le plus longtemps possible, car maintenant elles ont peur de l'obscurité ", explique à l'Agence Fides le Père Mauro Armanino, missionnaire de la Société des Missions Africaines (SMA) du Niger. " C'est ce que disait Michel, anciennement cuisinier à tout faire du père Pierluigi à Bomoanga ", se souvient le père Mauro, en référence au père Pierluigi Maccalli, le confrère SMA enlevé par des djihadistes à Bomoanga, à la frontière avec le Burkina Faso, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018, et libéré le 8 octobre 2020 au Mali.

Le père Mauro rappelle que dans la soirée, ils ont emmené leur chef spirituel (le père Luigi) et que maintenant, alors qu'il fait encore nuit, ils ont fait exploser le pylône de la compagnie de téléphone MOOV. "Ceci est arrivé le jour de la fête de la Tabaski, mardi dernier quand il faisait encore nuit. Ils ont placé de la dynamite à la base de l'antenne métallique pour détruire les accessoires qui permettaient aux habitants de la région de communiquer entre eux et de maintenir le contact avec le monde extérieur".

Le père Mauro souligne que "malgré la présence d'une base militaire dans la zone, les djihadistes ont rendu inutilisables deux autres pylônes téléphoniques". Depuis environ un mois, les antennes de Tangounga et de Tambole ont connu le même sort que celle de Bomoanga. La piste de 35 kilomètres qui permettait le passage des personnes et des marchandises entre Bomoanga et Ngoula a également été rendue interdite par le même groupe terroriste armé, empêchant les agriculteurs de se rendre au marché. "C'est le marché qui permet aux agriculteurs d'échanger leurs biens et ainsi de survivre à l'époque appelée "soudure". C'est la saison de transition entre l'épuisement des stocks de nourriture dans les greniers et le moment de la nouvelle récolte. Le blocage des marchés accroît la pauvreté des pauvres", déclare le père Mauro.

"Les chrétiens de la paroisse de Bomoanga prient dans les cours de leurs maisons et ce sont les animateurs, formés au fil des ans, qui dirigent la prière. Se réunir dans les églises est dangereux car la plupart des communautés ont été menacées de le faire sous peine de meurtres ou de destruction de leurs villages. Michel est reconnaissant que ces derniers temps, personne n'ait disparu ou été tué. Il reconnaît que vivre dans cet état de tension permanente est devenu difficile pour la santé et le moral. Il est difficile de faire des projets autres que d'attendre que tout cela se termine un jour. Les femmes prient pour que le soleil ne disparaisse jamais", conclut le père Mauro.