Sénégal: Mise en œuvre du Programme de reconstruction des aéroports du Sénégal - «L'aéroport international de Saint-Louis livré à la fin de l'année», selon le ministre Alioune Sar

Le chantier de l'Aéroport International de Saint-Louis sera livré à la fin de l'année 2021. L'annonce est faite hier, lundi 26 Juillet, par le Ministre du Tourisme et des Transports aériens en visite de chantier sur le site. Alioune Sarr y a exprimé sa satisfaction et celle du gouvernement au regard de l'avancement des travaux de réhabilitation de cet aéroport qui, à terme, d'après lui contribuera à booster les secteurs du tourisme et de l'économie dans la région. Il rassure quant au paiement de toutes les impenses pour l'effectivité de la libération des emprises

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a exprimé hier sa satisfaction par rapport à l'avancement des travaux de réhabilitation de l'Aéroport International de Saint-Louis. Il révèle que le chantier sera livré d'ici la fin de l'année 2021. "Je voudrai exprimer notre satisfaction au regard de l'avancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Saint-Louis. Ces travaux se déroulent bien et nous sommes dans un timing qui est excellent. Ils ont coûté globalement 23 milliards FCFA et ont permis d'aménager dans de très bonnes conditions, une piste de 2500 mètres de long et de 45 mètres de large.

Ainsi, le Sénégal disposera bientôt d'une infrastructure aéroportuaire très moderne, haut de gamme, de dernier cri, et qui n'aura rien à envier aux autres aéroports des pays industrialisés", a dit le Ministre Alioune Sarr. Il a magnifié sur place le travail abattu par le commandement territorial et les autorités locales dans la libération des emprises de la piste notamment par rapport à certaines fermes et habitations recensées sur le site. "Toutes les impenses seront payées parle Ministère des Finances et du Budget. Ce qui nous permettra de finaliser les extrémités au niveau de la piste. C'est un aéroport qui sera de rang mondial et qui, à terme, contribuera à développer le tourisme et l'économie de la région de Saint-Louis", a-t-il indiqué. Il a précisé aussi que ce chantier a permis à 500 compatriotes de travailler durant 100.000 heures, sans enregistrer le moindre accident. "Cette performance est due au dispositif sécuritaire mis en place par l'entreprise en charge des travaux au niveau de ce chantier", a-t-il ajouté.

En effet, les travaux de reconstruction de l'aéroport de Saint-Louis portent sur l'élargissement des pistes, bandes de piste et mur de clôture, la tour de contrôle, le bloc technique, la station météorologique, les équipements de navigation aérienne, le balisage, l'aérogare passagers, le hangar de stockage des équipements et des véhicules, le bâtiment anti-incendie, les équipements divers, les cuves à kérosène et camion-citerne pour l'approvisionnement des avions, entre autres. Lors de cette visite de chantier, le Ministre Alioune Sarr était accompagné du Directeur des Infrastructures aéroportuaires, du Directeur Général de l'AIBD ainsi que des autorités administratives et locales autour du Préfet du département de Saint-Louis.