Sénégal: Dialogue national - La commission politique, en mode auto-évaluation

Après plus de deux années d'échanges et de concertations, la cérémonie de lancement du "dialogue national" ayant été effectuée par le chef de l'Etat Macky Sall le 28 mai 2019 au Palais de la République, la Commission politique du Dialogue national, dirigé par le Pr Babacar Kanté, a tiré les volets sur ses travaux le 16 juillet dernier. Occasion pour la Commission cellulaire en question de faire son bilan et d'exprimer via un communiqué en date d'hier, lundi 26 juillet 2021, « sa fierté d'avoir contribué au rapprochement des positions des acteurs du dialogue, dans une atmosphère d'écoute mutuelle et de bienveillance réciproque ».

Dans la foulée, la commission politique a tenu à adresser "ses félicitations à toutes les composantes de la Commission politique pour leur ouverture d'esprit et leur engagement dans la quête de consensus propres à renforcer la démocratie sénégalaise", selon la même source. « Les travaux, dirigés par une commission cellulaire dont les quatre membres ont été de manière consensuelle désignés par les différentes parties prenantes, ont réuni les partis politiques issus de la Majorité, de l'Opposition, et des Non-alignés ainsi que la Commission électorale nationale autonome (CENA) le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), l'Administration et des organisations de la société civile", précise-t-on dans le communiqué.

Le texte ajoute que « sur des questions qui portaient sur l'amélioration de notre système démocratique et électoral, la Commission a discuté de 36 sujets, enregistré 27 points d'accord, 8 points de désaccords et 1 point qui reste encore soumis à l'appréciation du Président de la République ». Les points d'accord ayant un impact sur le processus électoral ont été intégrés au code alors que les autres sont destinés à être mis en œuvre ultérieurement et feront l'objet de suivi, fait-il savoir.

Toutefois, selon la Commission, « certaines questions restent à discuter. Elles le seront dans un autre cadre, qu'il appartient aux autorités et aux parties prenantes de définir », ajoutant qu'à l'issue de ces travaux, un rapport final, complétant le rapport spécial du 26 août 2020 sera adressé à Monsieur le président de la République. La Commission politique a rendu par ailleurs hommage au Général Mamadou Niang qui en a présidé les travaux jusqu'à son rappel à Dieu le 28 décembre 2020, et à Abdoul Aziz Badiane, membre de la société civile, décédé le 03 juillet 2021.