Congo-Kinshasa: Lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre - JHR-JDH balise le chemin de la collaboration entre Magistrats, OSC et journalistes pour partager les informations

C'est dans le cadre de son programme intitulé " Canada World", la voix de la femme et de la jeune fille et de la mise en œuvre de son objectif d'outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains plus efficacement et éthiquement au profit des leurs propres communautés, que Journaliste des Droits Humains RDC, JDH en sigle, a organisé vendredi 23 juillet 2021, un atelier de formation pour sensibiliser les acteurs du secteur de la justice pour faciliter une collaboration de partage des informations par rapport aux violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG). Cet atelier a eu comme objectif de montrer aux Magistrats l'importance de partager les informations sur les procès judiciaires des cas des VSBG pour encourager les survivants à dénoncer et à accéder à la justice.

Après avoir constaté qu'il est tellement difficile en République Démocratique du Congo d'accéder facilement aux informations basées sur des violences sexuelles et celles basées sur le genre (VSBG), les journalistes et les organisations de la société civile se heurtent, respectivement, au niveau de la couverture médiatique des procès judiciaires des cas des VSBG et la saisine du parquet en cas des VSBG. Car, nul n'ignore que les magistrats et juges ne livrent pas facilement ces informations étant donné qu'ils sont liés à la loi (discrétion) avant le jugement. Autre obstacle, les victimes des VSBG ne dénoncent pas aisément ces forfaits sous prétexte d'être stigmatisées. Pour pallier à ces obstacles, JHR-JDH/RDC a organisé, le vendredi 23 juillet 2021, un atelier de formation pour sensibiliser les acteurs du secteur de la justice pour faciliter une collaboration de partage des informations par rapport aux VSBG.

Sous la modération de Mme Rose Masala, Directrice nationale exécutive de l'UCOFEM, les participants ont largement évalué les défis rencontrés par les acteurs de la justice dans le partage des informations sur des VSBG et identifié des pistes de solutions pour améliorer la collaboration. Après son exposé sur "le rôle des Magistrats, des OSC et des journalistes dans la lutte contre les VSBG", la Juge Honorine Bokashanga a souligné que la mise en commun d'une stratégie peut diminuer sensiblement ce fléau des VSBG en République démocratique du Congo.

Aussi, elle a exhorté les journalistes, entre autres, à s'informer efficacement sur les VSBG avant de diffuser ses informations et de donner des informations vérifiables. Aux OSC de vulgariser les lois sur les VSBG pour permettre aux communautés de dénoncer en temps réel.

Il faut souligner que tous les participants ont à la fin, tous à l'unanimité recommandé à l'Etat congolais d'avoir une loi spécifique protégeant les victimes et les témoins des VSBG et un allègement de paiement des frais de justice à charge des survivants (victimes).