Afrique: JO2020 - Au Japon, les jeux de Tokyo battent des records

Les Jeux font-ils recette ? Aux Etats-Unis, pas encore. La cérémonie d'ouverture, vendredi 23 juillet, a rassemblé seulement 17 millions d'Américains sur la chaîne NBC et sur les plateformes numériques du groupe. Le score est historiquement bas. La faute à un horaire très matinal, semble-t-il. Le lourd climat enveloppant l'événement n'y serait pas non plus étranger.

Ailleurs, la tendance est inverse. Au Japon, surtout. Les sondages ont beau exprimer semaine après semaine la même défiance de la population à l'égard des Jeux, les Japonais ne boudent pas l'événement. Selon Kyodo News, la cérémonie d'ouverture a réalisé une performance plus que respectable à l'audimat. Son taux d'audience a été mesuré à 56,4 % dans le grand Tokyo, le meilleur résultat pour une première soirée olympique depuis l'ouverture des Jeux de Tokyo en 1964. Dans l'ensemble de la région du Kanto - Tokyo et ses environs - le pic d'audience a grimpé jusqu'à 61 % au moment du défilé des délégations.

A Osaka, il a atteint 54,6 % pendant la même séquence de la soirée. Yiannis Exarchos, le patron de la société de production du CIO (OBS), l'a expliqué lundi 26 juillet en conférence de presse : la cérémonie d'ouverture a été vue par plus de 70 millions de Japonais. Elle aurait même été l'événement télévisé le plus suivi dans la péninsule depuis dix ans. "Depuis le début, 80 % des Japonais ont regardé au moins une fois les Jeux de Tokyo, à la télévision ou via un canal digital", a assuré Yiannis Exarchos. Un carton, donc. A défaut de se presser au stade, les Japonais se rassemblent devant les écrans. Les organisateurs peuvent le regretter, leur plan billetterie ayant sombré avec la décision du huis clos.

Mais les diffuseurs se frottent les mains. Prévisible : le judo tourne à plein régime, grâce à un festival des athlètes nationaux. La victoire de Naohisa Takato en finale des moins de 60 kilos a réalisé 24,2 % de parts d'audience sur la NHK. Le double succès de la famille Abe, Uta chez les filles et Hufimi côté garçons, a atteint 21,6 % dimanche 25 juillet sur TV Asahi. Plus tôt dans la journée, la médaille d'or décrochée par la Japonaise Yui Ohashi au 400 m 4 nages a obtenu le score de 12,7 %, très respectable pour une course programmée dans la matinée.

Toujours selon Yiannis Exarchos, la cérémonie d'ouverture aurait triplé le score réalisé cinq ans plus tôt aux Jeux de Rio 2016 à la télévision australienne. Même réussite sur les plateformes digitales. Les deux sites officiels des Jeux, Tokyo2020 et Olympics.com, ont battu leur meilleur score de fréquentation de l'histoire vendredi 23 juillet. Le lendemain, les chiffres ont affiché une hausse de 20 %. Le jour suivant, ils ont encore progressé de 20 %.