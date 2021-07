Mali: Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine junior de basket sous mandat de dépôt

Une source auprès du parquet d'un tribunal de Bamako, a informé ce lundi 26 juillet 2021, nos confrères de l'AFP, de l'arrestation et l'inculpation d'Amadou Bamba pour « pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur ». Cette arrestation intervient un mois après la publication d'une enquête du New York Times et de Human Rights Watch, qui a révélé un système d'abus sexuels au sein de la Fédération malienne de basket.

Amadou Bamba, 51 ans, est soupçonné d'avoir échangé du temps de jeu ou des équipements en échange de faveurs sexuelles. Selon l'enquête du New York Times et de Human Right Watch, au moins trois joueuses ont témoigné avoir été agressées sexuellement ou harcelées. Celles qui ont refusé d'avoir des rapports avec l'entraîneur, à la tête de l'équipe des U18 depuis 2016, auraient vu leur carrière sabotée.

Sur les réseaux sociaux, la basketteuse Kadiatou Kanouté, présidente de la commission des athlètes du Comité olympique malien, a exprimé « sa compassion » pour les victimes. « J'espère que cette enquête contribuera à nous débarrasser de cette plaie qui gangrène nos terrains », a-t-elle ajouté.

Car c'est tout un système qui a été mis au jour par cette enquête. Le New York Times estime qu'il y aurait plus d'une centaine de victimes dans le milieu du basket depuis le début des années 2000. D'après les témoignages recueillis, la Fédération malienne de basket était au courant de ces abus. Le 28 juin, la justice malienne a ouvert une investigation, qui vise entre autres, Harouna Maïga ; son président.

Une enquête a également été lancée par la Fiba, la Fédération internationale de basket. Son président, le Malien, Hamane Niang, ancien président de la fédération malienne, accusé d'avoir fermé les yeux, s'est retiré temporairement de ses fonctions. Les conclusions de l'enquête de la Fiba sont attendues après les Jeux olympiques de Tokyo.