Afrique: Hausse de 183% du résultat net de la société Uniwax S.A au premier trimestre 2021

Le résultat net de la société Uniwax S.A établie en Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 183% au premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre 2020.

Le tableau d'activité et de résultat établi par la direction de l'entreprise met en exergue un résultat net passant de 236,142 millions FCFA au 31 mars 2020 à 667,657 millions FCFA au 31 mars 2021, soit un accroissement de 432 millions FCFA.

Quant au chiffre d'affaires de la société, il a enregistré une hausse de 19% à 10,196 milliards FCFA contre 8,572 milliards FCFA. Pour sa part, le résultat d'exploitation s'est fortement accru de 178% à 896 millions FCFA contre 321,737millions FCFA au 31 mars 2020.

La même tendance haussière (+174,19%) est notée pour ce qui est du résultat des activités ordinaires qui passe de 324,665 millions FCFA au premier trimestre 2020 à 890,209 millions FCFA un an plus tard. Selon les dirigeants d'Uniwax, cela reflète une reprise vigoureuse de la demande de pagnes tant au plan national que dans la sous-région, après une année 2020 difficile marquée par l'irruption de la pandémie a Covid 19 et les périodes électorales.

Pour ce qui est des perspectives, les dirigeants d'Uniwax sont d'avis que le second trimestre sera impacté par les récents développements relatifs à la fourniture d'électricité et la poursuite des rénovations de leur outil industriel. « Toutefois, notent-ils, notre anticipation de la demande et l'amélioration de nos performances de production, autorisent une projection des résultats du premier semestre 2021tout aussi favorable. »