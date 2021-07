Algérie: Décès de la moudjahida Meriem Belmihoub Zerdani - Tebboune présente ses condoléances

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille et proches de la défunte moudjahida Meriem Belmihoub Zerdani, décédée mardi.

Dès son jeune âge, lit-on dans le message, "le nom de la défunte a été inscrit au registre des combattantes et moudjahidate de la Glorieuse révolution, réalisant un parcours imprégné de courage, de sacrifice et de patriotisme".

Et de poursuivre "Demeurant fidèle aux principes et idéaux ancrés en sa personne car appris à l'école des héros et au sein même de sa cellule dans la prison coloniale, notre sœur était connue pour son engagement patriotique et son attachement au Message des chouhadas".

La regrettée, a écrit le Président, "a continué à faire don de soi avec abnégation à la tête des postes de responsabilité qu'elle a eus à occuper, élue au sein de l'Assemblée constituante en 1962, puis ministre et membre du Conseil de la nation. Elle a également mené, paix à son âme, ses activités dans son domaine de compétence juridique avec autant de conviction, de probité et de haut sens du nationalisme".

"En cette douloureuse occasion, je présente aux membres de la famille de la défunte, paix à son âme, ainsi qu'à ses frères et sœurs parmi les moudjahidine, longue vie à eux, mes sincères condoléances et ma profonde empathie, priant le Tout-Puissant de vous accorder patience et réconfort, et d'accueillir la regrettée en Son vaste paradis", a conclu le Président de la République son message de condoléances.