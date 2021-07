Congo-Kinshasa: Loi sur la nationalité - Le Rassemblement des Députés Katangais dénonce des propos désobligeants du Député Nsingi Pululu

Après l'intervention du Député national Nsingi Pululu sur la Radio Top Congo où il a eu à traiter Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila Kabange des étrangers, les Députés du grand Katanga réunis au sein du Rassemblement des Députés Katangais se sont réunis et ont fait une déclaration pour exiger des excuses publiques de cet élu de la Funa.

Les députés nationaux, élus de la province du Katanga dans son ancienne configuration ont dénoncé, le samedi 24 juillet, les propos du député national Nsingi Pululu tenus récemment lors d'une émission, remettant en question la nationalité d'origine des anciens chefs d'Etat, Joseph Désiré Mobutu et Joseph Kabila. «Ayant suivi les déclarations de l'Honorable NSINGI PULULU, sur la Radio Top Congo qualifiant d'étrangers les Présidents honoraires Joseph Désiré MOBUTU et Joseph KABILA KABANGE, Nous condamnons les propos de l'honorable NSINGI PULULU contre un digne fils du Katanga, le Président Honoraire Joseph KABILA KABANGE, père de la démocratie et de l'alternance politique en République Démocratique du Congo. Exigeons de l'Honorable NSINGI PULULU, le retrait de ces propos ainsi que la présentation des excuses publiques», dit le communiqué du Rassemblement des Députés du Katanga.

Par ailleurs, ils demandent à Christophe Mboso, Président de l'Assemblée nationale, de ne pas aligner la proposition de loi sur la nationalité congolaise initiée par Noël Tshiani et dont le député Nsingi Pululu a pris la charge de porter à la Chambre basse du parlement.

«Demandons au Président du bureau de l'Assemblée nationale d'user de sa sagesse et de ne pas programmer cette proposition de loi pour préserver l'unité du pays, la paix et la cohésion sociale ; Demandons au Président de la République, en tant que Garant de la nation de s'impliquer personnellement pour éviter au pays des conséquences néfastes qui risquent de rompre le pacte républicain de Sun city, et de nouveau faire sombrer le pays », ont-ils ajouté.

La proposition de loi initiée par Noël Tshiani divise la classe politique congolaise. Le camp de Moïse Katumbi qui menace même de quitter l'Union sacrée, si cette loi est inscrite à l'ordre du jour lors de la prochaine session parlementaire.