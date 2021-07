Afrique Australe: SADC - Isidore Kwandja réitère son soutien total à Faustin Luanga Mukela

Soutien total à M. Faustin Luanga Mukela, candidat de la République démocratique du Congo au poste de Secrétaire Exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC).

Aussitôt au pouvoir en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a vite compris que la diplomatie est le meilleur moyen de régler les conflits chroniques dans son pays que ni les armes, ni la répression, ni violence ne peuvent résoudre durablement.

Ce faisant, le placement des Congolais au sein des instances régionales et internationales, aura pour effet de renforcer et de raffermir cette diplomatie ciblée, active et efficace, qui a pris tout son sens et tout son poids avec un président, Félix Tshisekedi, toujours présent dans les fora régionaux et internationaux et, qui fait entendre haut et fort la voix de son pays.

Cela aura également pour effet d'accompagner assurément les actions menées pour la restauration d'une paix durable dans la sous-région, susceptibles de créer les conditions favorables au développement socio-économique du continent africain.