Algérie: Environnement - Signature d'une convention cadre entre la Sonatrach et le CNTPP

Alger — La Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach) et le Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP) ont signé, mardi à Alger, une convention cadre de coopération, visant à consolider leurs efforts en matière de management de l'environnement et des technologies propres.

Cette convention-cadre a été paraphée au siège de la direction générale de "Sonatrach" par le directeur central HSE (Santé, Sécurité et Environnement) de la compagnie, Abdelkrim Ouamer, et le DG du CNTTP, Abdelkader Fergui, en présence des cadres des deux entités.

Elle permettra, ainsi, de renforcer la coopération entre le secteur de l'Energie et des mines et celui de l'environnement, en matière de protection de l'environnement et la préservation des richesses.

Intervenant à l'occasion, M. Ouamer a affirmé que cette convention-cadre s'inscrit dans le prolongement de la nouvelle politique HSE de "Sonatrach" signée par son PDG en mars dernier, faisant de la dimension environnementale une "priorité" pour l'entreprise.

Elle est également "en droite ligne avec les objectifs environnementaux de l'entreprise pour la période 2022-2026", a-t-il précisé.

Elle permettra, en outre, à Sonatrach de valoriser les efforts qu'elle fournit dans le domaine de la protection de l'environnement et de créer une passerelle avec les institutions internationales grâce au statut de "point focal" du CNTPP avec ces institutions, faisant de ce partenariat "gagnant-gagnant", a estimé M. Ouamer.

Précisant que plus de 200 cadres de la "Sonatrach" devraient bénéficier d'un renforcement de capacité, à travers des ateliers thématiques liés à chaque branche d'activité et à chaque unité du groupe, le responsable a révélé que l'entreprise bénéficiera également, dans le cadre de la convention de Stockholm, d'une opération pilote d'élimination des déchets, selon des standards internationaux.

La convention-cadre, venant en application des instructions de la ministre de l'environnement visant à accompagner les des entreprises industrielles, selon M. Fergui, permettra aussi d'établir un manuel propre à la "Sonatrach" en matière de management de l'environnement.

Elle permettra aussi de mettre en valeur les efforts consentis par la "Sonatrach" pour "régler les problèmes environnementaux et faire face aux défis de l'heure liés aux changements climatiques", a-t-il insisté.