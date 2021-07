Algérie: Khenchela - Campagne de vaccination anti Covid-19 au profit du secteur agricole

Khenchela — Le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination anti-Covid 19 en faveur des agriculteurs, des femmes rurales et des affiliés du secteur agricole, a été donné mardi à la maison de l'Agriculteur "Dar El-Fellah" de la commune d'El Hamma dans la wilaya de Khenchela.

Dans une déclaration à l'APS , le coordinateur régional de l'information de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Hamza Hanachi, a précisé que l'opération nationale de vaccination contre la pandémie se poursuivra jusqu'au 4 août prochain, à travers les caisses régionales des wilayas de Ouargla, Sétif, Tlemcen, Touggourt, El Bayadh et Saïda , afin de toucher le plus grand nombre d'employés et d'assurés, dans les différentes wilayas du pays.

La première journée de l'opération de vaccination a été marquée par une forte affluence des agriculteurs, éleveurs et diverses catégories affiliées à cette caisse, a ajouté le même responsable, soulignant que 240 personnes ont été jusqu'à présent vaccinées.

Il a été procédé, en coordination avec la direction de la Santé et de la population (DSP) de la Wilaya de Khenchela, à la mobilisation des moyens matériels et humains, pour assurer la réussite de cette campagne de vaccination qui se déroule, selon M. Hanachi, dans le plein respect du protocole sanitaire et des mesures de prévention contre Coronavirus.

Le lancement de cette campagne a été supervisé par Samir Kouachi, directeur central du marketing et de l'information, représentant du directeur général de la CNMA, Cherif Ben Habiles.